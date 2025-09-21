Jaume Collboni: "No estamos en contra del pueblo de Israel, sino de quien lo gobierna ahora"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recibe a EL PERIÓDICO en vísperas de la Mercè para abordar los principales temas de actualidad, como la guerra de Gaza, la colaboración entre ayuntamiento y Generalitat y la permanente crisis de Rodalies.

Acaba de regresar de un viaje a Jordania para conocer de cerca la crisis humanitaria de Gaza, que no pudo visitar en persona porque Israel le denegó la entrada. ¿Qué puede hacer Barcelona, que sea realmente efectivo, para frenar la masacre en Palestina?

Debemos defender los derechos humanos y la dignidad humana, frente a la crueldad con la que Netanyahu trata de eliminar al pueblo palestino. Algo hemos conseguido, nuestro mensaje realmente llega si el gobierno de Israel se ha tomado la molestia de no dejar entrar al alcalde de Barcelona. Aunque eso es anecdótico, lo que debe entrar en Gaza son los alimentos y medicamentos que vi en Ammán: almacenes con toneladas de ayuda. Si como ciudad podemos hacer más, lo haremos. No solo cooperar con dinero, sino con lo mejor que tenemos, que es el talento. Como ya hizo el alcalde Maragall con Sarajevo, pondremos el capital humano del ayuntamiento y de Barcelona a disposición de la reconstrucción de las ciudades de Palestina, de sus servicios sanitarios, educativos, urbanísticos, hídricos… Este lunes presentaremos el nuevo Distrito 11 con mensajes de los alcaldes de Ramala, Belén y Ciudad de Gaza, con quienes tenemos contacto permanente. Anunciaremos un primer plan de trabajo y el núcleo duro del equipo.

En sus primeros meses como alcalde restableció relaciones con Israel y Tel Aviv, dos años después las rompió ante la escalada del conflicto y ahora eleva a máximos la cooperación con Palestina.

Barcelona ha sido siempre una gran impulsora del diálogo en el Mediterráneo y ha tenido relación, hasta el final, con todos los países de la ribera mediterránea, también Israel. Pero estamos ante un acontecimiento que marcará la historia contemporánea, un genocidio en directo. Somos partidarios del reconocimiento de Palestina y de reconocer también a Israel. No estamos en contra del pueblo de Israel, sino de quien lo gobierna ahora.

En Gaza hay un genocidio en directo, se han superado todos los niveles de crueldad y frivolidad"

¿El viaje le impactó más de lo que preveía?

He visto responsables de organizaciones muy importantes de Naciones Unidas llorando de impotencia y rabia cuando me explicaban el bloqueo. Porque teniendo los recursos, el dinero y el derecho internacional a favor, no podían dar de comer a la gente y se declaraba una hambruna en Gaza. Se han superado unos niveles de crueldad, frivolidad y miseria humana… Como el ministro de Economía israelí defendiendo que la destrucción de Gaza está muy bien porque ahorrará derribos para hacer inversiones especulativas con el gobierno norteamericano y convertir la zona en un resort. Hay que parar la barbarie. Después de todo lo que ha vivido Europa y el mundo en el siglo XX, hemos construido un derecho internacional, unos tribunales penales y un multilateralismo que tendrían que haber evitado lo que está sucediendo. Sin la connivencia de Estados Unidos, no pasaría.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, posa en Glòries para EL PERIÓDICO / Ferran Nadeu / EPC

Esta impotencia que le expresaban los cooperantes y que comparte mucha población de Barcelona, Catalunya y Espanya puede llevar, sin embargo, a tomar decisiones muy discutidas. Se ha comentado mucho, por ejemplo, el veto de TMB a Alstom para la compra de 39 de trenes del metro de Barcelona. Costó mucho retener en Catalunya la fábrica de Santa Perpètua. ¿Dónde sitúa el equilibrio entre ‘castigar’ a Netanyahu y caer en políticas de cancelación injustas?

Estoy muy orgulloso de que mi país, mi presidente y mucha gente se indigne con la masacre. Muchos otros países tienen gobiernos con posiciones mucho más tibias o calculadas. Y hay que intentar que sea una indignación constructiva y pacífica. Evidentemente me preocupo cuando tomamos decisiones de presión. La respuesta de la empresa citada no fue quejarse, sino alegar que ya no coopera con los territorios ocupados en Palestina y por ello pedir salir de la lista. El objetivo es que las empresas tomen estas decisiones, que son determinantes para que Netanyahu y otros países se muevan. Presionamos con lo que podemos.

En otro orden de cosas, desde hace un año hay un nuevo Govern de la Generalitat, del mismo partido que el de la capital catalana. ¿En qué lo está notando Barcelona y qué ámbitos deberían acelerarse más?

Con una velocidad récord hemos llegado a muy buenos acuerdos, algunos hacía más de una década que estaban pendientes. Pondré dos ejemplos muy claros. La Generalitat ha hecho un plan de creación o ampliación de 10 Centros de Atención Primaria (CAP). Había casos imperdonables, sobre todo en barrios vulnerables como los de Ciutat Vella. El Ayuntamiento ha hecho su parte del trabajo, que era ceder solares o comprar edificios para que se hagan estos CAPs. Y esto ya está caminando, en solo un año. Luego, hay cuatro escuelas urgentes, una de ellas en Glòries: hay un presupuesto y han empezado a tramitarse. La normalidad es atender a los barceloneses como catalanes de primera. Estamos poniéndonos al día tras demasiados años de desinversión. También en materia de vivienda ha habido también una sintonía total. Barcelona sola no podía cambiar las reglas del juego, necesitábamos el cambio legislativo que han hecho el actual Govern del PSC y el anterior de ERC.

Barcelona sola no podía cambiar las reglas del juego de la vivienda"

La Generalitat ha intensificado la presión a ADIF y Renfe, pero los resultados son aún muy escasos para el ciudadano. ¿El Estado está suficientemente implicado con la mejora de Rodalies?

Cuando un servicio no cumple las expectativas o sus objetivos, y Rodalies no lo ha hecho, lo primero que hay que pedir a los gobiernos son disculpas. Y lo segundo es inversión. Ahora el Estado está invirtiendo en Rodalies, con todas las dificultades que supone compatibilizar obras con servicio. La Generalitat también y lo notamos mucho en la ciudad con la ampliación de la L8 de FGC, que permitirá que 14 millones de personas se muevan en tren en vez de coche del Vallès al Baix Llobregat. Barcelona tiene más de 400.000 coches que entran y salen de la ciudad cada día, es insostenible. Visito a alcaldes del entorno de Barcelona y a veces municipios que están muy cerca de Barcelona se sienten muy alejados por las colas en las carreteras de acceso. La solución es más transporte público, pero no es rápida porque hemos estado más de 10 años parados. Más ferrocarril y también más autobús, que es otro debate que debemos abrir. Tendremos que ordenar la ciudad para absorber los recorridos de más líneas regulares de bus y nuevas estaciones.

¿Usted cree en los ‘park and ride’ para dejar el coche a las puertas de la ciudad y moverse por ella en bus y metro?

Siempre respondo que me digan dónde hacerlos.

Entrevista con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni / Ferran Nadeu / EPC

El AMB descartó construir uno en la Diagonal, frente al parque de Cervantes. Si le resolvieran la ubicación, ¿el ayuntamiento lo pagaría?

¿Qué capacidad puede tener, 400 o 500 coches? La mejor forma de reducir la dependencia del vehículo privado es invertir en transporte público, no inventarnos aparcamientos para los que ni siquiera tenemos espacio físico en Barcelona.