Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores

La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 vuelve a batir registros. Los 14.000 dorsales disponibles se agotaron hace semanas, pese a que la organización amplió en 1.000 las plazas respecto al año pasado. El auge del running en Barcelona se refleja en la prueba estrella de la fiesta mayor, que se mantiene como una de las más multitudinarias de la ciudad.

La gran novedad de esta edición será el estreno de un recorrido inédito que rompe con el trazado clásico de las dos últimas décadas, apenas retocado en momentos puntuales, y que supone toda una revolución para los habituales de la prueba.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la carrera, afectaciones al tráfico, meteorología y ganadores

Transporte público El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a los ciudadanos evitar el uso del vehículo privado durante la mañana del domingo 21 de septiembre y utilizar el metro y el tren, que funcionarán con normalidad.

Cortes El cambio de trazado, más céntrico y con vistas al mar, también conllevará una serie de restricciones de tráfico y estacionamiento en buena parte del centro de la capital catalana. Desde las 05.00 h del domingo, se producirán cortes en las siguientes calles: Aragó (entre Av. Diagonal y Pg. Sant Joan, reducción de carriles).

Aragó (entre Pg. Sant Joan y Girona).

Bruc (València–Aragó).

Roger de Llúria (Diputació–Aragó).

Pau Claris (València–Aragó). A partir de las 05.30 h, habrá cortes en Pl. Catalunya (calzada montaña–Pg. de Gràcia), Pg. de Gràcia (Gran Via–Pl. Catalunya), y Rambla Catalunya (Gran Via–Pl. Catalunya). Una hora después, desde las 06.30 h, habrá nuevos cortes en Pl. Catalunya (calzada mar–Pelai), Balmes (Pelai y Rda. Universitat), Gran Via–Pl. Universitat, Rda. Sant Antoni–Aribau, y otras calles adyacentes (Tallers, Jovellanos, etc.).

Tiempo gris y posibles lluvias La predicción para este domingo advierte de cielos nublados y grises y de la posibilidad de que llueva en diferentes momentos del día. El Meteocat anticipa que la lluvia empezará a caer sobre Barcelona en torno a las 11:00 horas, acompañada de tormenta.