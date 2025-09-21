Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fiesta atlética

Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores

Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo

Salida de la Cursa de la Mercè, una de las pruebas decanas de los 10 kilómetros urbanos de Barcelona

Salida de la Cursa de la Mercè, una de las pruebas decanas de los 10 kilómetros urbanos de Barcelona / Toni Albir

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 vuelve a batir registros. Los 14.000 dorsales disponibles se agotaron hace semanas, pese a que la organización amplió en 1.000 las plazas respecto al año pasado. El auge del running en Barcelona se refleja en la prueba estrella de la fiesta mayor, que se mantiene como una de las más multitudinarias de la ciudad.

La gran novedad de esta edición será el estreno de un recorrido inédito que rompe con el trazado clásico de las dos últimas décadas, apenas retocado en momentos puntuales, y que supone toda una revolución para los habituales de la prueba.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la carrera, afectaciones al tráfico, meteorología y ganadores

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
  2. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  3. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  4. Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
  5. El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
  6. L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026
  7. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  8. Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores

Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores

Qué tiempo hará en Barcelona durante la Cursa de la Mercè 2025

Qué tiempo hará en Barcelona durante la Cursa de la Mercè 2025

Cursa de la Mercè de Barcelona 2025: así es el nuevo recorrido, tramo a tramo

Cursa de la Mercè de Barcelona 2025: así es el nuevo recorrido, tramo a tramo

Jaume Collboni: "La regulación del alquiler sirve para parar el golpe, después hay que inyectar oferta asequible"

Jaume Collboni: "La regulación del alquiler sirve para parar el golpe, después hay que inyectar oferta asequible"

Jaume Collboni: “Los presupuestos de 2026 y 2027 congelarán impuestos a familias y pymes”

Jaume Collboni: “Los presupuestos de 2026 y 2027 congelarán impuestos a familias y pymes”

Un alcalde de incógnito en las Glòries a las puertas de la Mercè

Un alcalde de incógnito en las Glòries a las puertas de la Mercè

Jaume Collboni: "No estamos en contra del pueblo de Israel, sino de quien lo gobierna ahora"

Jaume Collboni: "No estamos en contra del pueblo de Israel, sino de quien lo gobierna ahora"

Jaume Collboni: “Los presupuestos de 2026 y 2027 congelarán impuestos a familias y pymes”

Jaume Collboni: “Los presupuestos de 2026 y 2027 congelarán impuestos a familias y pymes”