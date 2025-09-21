Brindis sorpresa en el Born para despedir a Juan Viso, el quiosquero emblemático del barrio: "Es parte de nuestra identidad"

“¡Venga Juan, que ya te queda menos para dejar de madrugar!”, suelta el peatón que cruza por delante del quiosco plantado frente al antiguo mercado del Born. Juan Viso, el quiosquero, le responde, saludándole por su nombre. Sabe cómo se llaman todos y cada uno de los que se dejan caer por la plaza mientras el día se despereza, gris. Son los irreductibles del rito de ir a comprar la prensa cada mañana, aunque amenace un chaparrón, y charlar con quien ha sostenido el puesto desde hace 44 años, cuando se puso al frente del negocio tras cuatro años echando una mano a su padre. Más de media vida lleva Juan vendiendo prensa en la Ribera, hasta hoy. Lo deja por prejubilación.

Antes de que estrene una vida mucho más pegada a los suyos, la gente se ha volcado con su quiosquero, indisociable a la memoria sentimental de ese flanco pegado al centro histórico de la ciudad. Ayer hubo vermú y batucada frente al tenderete y este mediodía un brindis, ambos sorpresa para Viso. También han llovido los obsequios y los parabienes de los clientes fieles para agasajar a quien se ha apostado, desde el amanecer hasta que cae el sol, como un guardián leal al barrio. “Hay muchos que pasan y te dan un abrazo enorme, otros te traen regalos: botellas de vino, cava y pastas para que me los tome a su salud… Ha sido toda la semana así”, asegura, feliz.

EPC

Incluso a él y a su mujer, Antonia, les han regalado una sesión pagada de masajes. “Para que os relajéis, os lo habéis ganado”, les dijeron. “A razón de cómo los hemos tratado, los clientes nos lo han devuelto con agradecimiento por haber estado con ellos: se han creado vínculos y amistades”, admite Viso. El quiosquero da fe de haber surtido de lectura a varias generaciones: presume de tener parroquianos a los que ha visto crecer desde que estaban en la barriga de su madre y que, ya bien adultos, aún han acudido a comprarle hasta ahora. “Tengo una amiga, Olga, que dice que soy el hombre más estable de su vida, porque cada mañana he estado aquí”, sonríe.

Mañana y el martes tocará acabar de recoger, hacer las últimas devoluciones y dejar todo listo para que el vendedor que relevará a Juan empiece el próximo 1 de octubre. El adiós del quiosquero ha tocado la fibra a muchos, incluso de los que acabaron marchándose de la Ribera, territorio apetitoso para muchos ‘expats’ que recalan en Barcelona. “Es que el barrio ha cambiado mucho -observa-. Al salir la noticia en EL PERIÓDICO que lo dejaba, ha venido gente que hacía años que no venía porque se fue del barrio. Han venido de lejísimos para despedirse”, confiesa conmovido.

Juan Viso y su esposa, Antonia, brindan con clientes, amigos y vecinos este domingo, último día del quiosquero al frente del puesto, con el Born al fondo. / JORDI COTRINA

Gratitud, nostalgia e inquietud

El homenaje espontáneo rezuma gratitud y algo de nostalgia. También subyace inquietud porque las referencias ineludibles del lugar desaparezcan. No son pocos los que se preguntan qué quedará ahora con lo que identificarse en el entorno, marcado por la turistificación, la gentrificación y la despersonalización por el cierre de comercios tradicionales y el giro en el perfil de quiénes gravitan alrededor del Born.

“El cierre es un punto de inflexión: ya no queda nada del barrio, de nuestra esencia”, lamenta Lourdes Martínez Laval. Remarca que la Ribera se está transformado a marchas forzadas: “Mi madre comparte rellano con un japonés, unos ucranianos y unos finlandeses. Ella y los propietarios de la finca son los únicos vecinos de siempre en la escalera… Y en las panaderías pagamos los cruasanes a precio de turista. Ya solo quedaba el quiosco y el colmado de Can Sisa, lo demás ha desaparecido”.

Juan Viso colmado de abrazos por clientes y vecinos de Born este domingo, antes de dejar el quiosco por prejubilación. / JORDI COTRINA

Lourdes sospecha que el tenderete se llenará de souvenirs. Sea como sea, no deja de ser una proeza que Viso haya conseguido que su puesto subsista con otra persona regentándolo. Es todo un logro dado el goteo de quioscos que se han desmontado por el declive de los periódicos en papel. “Si no estás en el centro, estás en tierra de nadie, por eso he tenido la suerte de poder traspasarlo”, reconoce. Él se especializó en prensa y revistas internacionales. Es una senda que el nuevo dueño no continuará. Se acogerá a la opción que el ayuntamiento concede para disminuir el espacio dedicado a prensa y diversificar la oferta de productos para que el negocio siga a flote. “Tiene que haber un 50/50 para sobrevivir: si siguiera con lo mío, no podría aguantar más de dos o tres años”, calcula.

"¿Dónde encontraré las revistas?"

Varios clientes se han anotado el teléfono de Juan. “Para hacer un café, una comida, una cena… Para no perder el contacto”, explica. Jordi se lo ha pedido para felicitarle las navidades cuando menos. Le preocupa dónde se hará con las dos revistas francesas de coches que Viso le proporcionaba. “No las encuentro en ningún otro sitio en Barcelona y, además, Juan es una de esas personas que no deberían perderse nunca”, alaba.

“Vendrá otro pero no será lo mismo”, supone otro comprador, Francesc Costa. “Juan tiene mucho sarcasmo y, si venías con prisa, te tenía los diarios ya preparados, llevaba el negocio muy bien. Antes había seis o siete quioscos por aquí, ahora solo quedaba él”, remarca.

El quiosco de Juan Viso, delante del Born Centre de Cultura i Memòria, en Barcelona / JORDI COTRINA

“Juan es una figura muy importante y parte de nuestra identidad: ha sido un punto de encuentro para los vecinos, para saber cómo va el barrio y ha sido una luz cuando todo ha cambiado a nuestro alrededor”, glosa Joan. Puri Moreno y Ricardo Nieves llevan unos 30 años en la zona y atestiguan que han bajado cada día al puesto a proveerse del diario: “Ha seguido la función que hacían las peluquerías o los cafés, que también han ido desapareciendo aquí. Nos quedaba el quiosco, era lo que nos aglutinaba”. Mientras hablan, Viso hace carantoñas a un perro mientras le echa una galleta. “Todos los perros que pasan se queda por aquí hasta que les da la galletita -cuentaPuri-. No quiero pensar cuando llegue mañana y mi perro vea que no está. Ellos también lo van a sentir”.

Al quiosquero le arropa estos días su mujer. Antonia tiene ganas de que Juan pase más tiempo en casa, en Castellbisbal. “Se ha perdido mucho cosas de nuestras dos hijas: sus campeonatos, la graduación... -enumera-. Este trabajo es muy sacrificado, la gente no sabe lo que es estar aquí todo el día”. Del colofón con el que baja la persiana, Juan atesorará emociones y abrazos sentidos. Da un consejo a su sucesor: “Que mime a los clientes como yo los he mimado”.