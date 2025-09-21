Un alcalde de incógnito en las Glòries a las puertas de la Mercè

Tiene una apretada agenda, duerme pocas horas, pero sigue convencido de que tiene el mejor trabajo del mundo. El alcalde Jaume Collboni acaba de empezar el tercer año de su mandato en el Ayuntamiento de Barcelona con el pie puesto en el acelerador: hay mucho por hacer y el horizonte electoral de 2027 está cada vez más cerca. Entre actos, reuniones y jornadas maratonianas, encuentra un hueco para atender a EL PERIÓDICO, que le ha entrevistado coincidiendo con el pistoletazo de salida a la gran fiesta de la capital catalana, la Mercè.

Quedan apenas dos días para que Barcelona se vea inmersa de nuevo en el ambiente festivo tan especial en honor a su patrona, cuando las calles se llenan de música, cultura popular y tradición. Collboni recuerda a este diario una de las citas más importantes: el pregón que da inicio a las fiestas, este año a cargo de la actriz Emma Vilarasau. No tiene duda de que será una buena edición. Percibe que la gente está contenta y sabe que es un momento único y singular de la ciudad.

Nos recibe en su despacho del ayuntamiento, donde se nota que ya está plenamente acomodado después de más de dos años de mandato. Hasta 12 fotografías, dispuestas con cuidado sobre su amplia mesa y un mueble, aportan calidez a la ostentosa sala consistorial. Repasa el momento actual de la ciudad y sus grandes retos: la vivienda, la movilidad, la seguridad y los presupuestos, para los que ya toca empezar a abrir una ronda de contactos con los grupos de la oposición. El objetivo es poder comerse los polvorones de Navidad con la satisfacción de tener un acuerdo cerrado para 2026.

La “escala humana” de la ciudad

Sin ningún complejo por seguir con su mandato en solitario de 10 concejales, se enorgullece de haber alcanzado acuerdos concretos con el resto de grupos municipales, especialmente con ERC y BComú, alianzas que considera que han dado buenos resultados para la ciudad. Presume también de sus proyectos estrella. Uno de los que destaca es el nuevo parque de las Glòries, una transformación urbana largamente esperada. No es casualidad que este espacio haya sido el escenario elegido para la foto de esta entrevista: para él simboliza la “escala humana” que quiere para Barcelona, un lugar donde el ciudadano recupera el protagonismo.

Jaume Collboni posa para la entrevista de EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu / EPC

La mañana acompaña y el parque luce espléndido bajo un cielo azul impecable, sin una sola nube y un sol más propio de agosto que de septiembre. En la Clariana, algunas personas aprovechan para tumbarse en la hierba, leer o improvisar un pícnic. El alcalde observa la escena con cierta envidia contenida y admite entre risas que él no puede disfrutar del parque como uno más: “Tengo que ir a los sitios de guiris”. Ellos no le reconocen tan fácilmente como los barceloneses. Mientras camina por el parque -que ofrece múltiples rincones para una sesión de fotos- avisa de que aún queda mucho por hacer todavía, como los equipamientos vecinales prometidos.

Recién estrenado el pasado abril, el parque de las Glòries se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad. “Dentro un año y poco lo será el parque de la Mar Bella”, augura Collboni. Las obras han empezado este julio para transformar el paseo marítimo entre Bac de Roda y el Fòrum. Su estreno está previsto para primavera de 2027. “Tendrá un skyline espectacular”, añade mientras camina por la Clariana en busca de nuevos ángulos para las fotografías.

Conoce bien las técnicas de los fotógrafos: “¡Esta me la sé!”, exclama al atender la indicación de Ferran Nadeu, fotógrafo de este diario. No pone pegas a ninguna propuesta, bien lo saben Ceci y Laura, los dos fotógrafos que le acompañan en su intensa agenda que, por ahora, no tiene previsto aflojar.