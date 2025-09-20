Previsión
Qué tiempo hará en Barcelona durante la Cursa de la Mercè 2025
La predicción para este domingo advierte de cielos nublados y grises y de la posibilidad de que llueva en diferentes momentos del día
Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo
Todos los cortes de tráfico por la cursa de la Mercè 2025 en Barcelona
La Cursa de la Mercè congregará a 14.500 corredores este domingo, en la antesala de la fiesta mayor de Barcelona. La carrera estrena recorrido, tras mantener un itinerario sin apenas modificaciones en los últimos 20 años. La salida de los primeros atletas se tomará a las 08:30 horas, en el cruce de las calles Aragó y Pau Claris, donde parte el recorrido con meta en la plaza Catalunya. Los participantes tendrán que estar atentos al tiempo, en una jornada que amenaza con lluvia y tormenta a lo largo de la jornada.
A la hora del inicio de la carrera, el cielo estará cubierto y gris pero no se prevé que llueve, según la predicción del Meteocat. De cumplirse el pronóstico, las precipitaciones no harán acto de presencia durante la Cursa de la Mercè, aunque se espera que esté nublado, con lo que la amenaza de que el aguacero descargue sobre los corredores planeará en todo momento sobre la prueba.
El Meteocat anticipa que la lluvia empezará a caer sobre Barcelona en torno a las 11:00 horas, acompañada de tormenta. No se recogerán grandes cantidades de agua, si bien chispeará durante unas cuatro horas sobre la ciudad. El chaparrón se prolongará hasta las 15:00 horas, según el pronóstico. La tarde será más apacible, aunque el cielo seguirá encapotado. Puede volver a llover a partir de las 21:00 horas, con algo más de intensidad.
