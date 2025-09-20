Transporte público
Retraso en los trenes de Rodalies por un robo de cable entre Terrassa y Castellbell i el Vilar
La sustracción se ha producido este sábado hacia las ocho de la mañana y provoca demoras que puede superar los 15 minutos
La línea R4 de Rodalies sufre retrasos este sábado por la mañana a causa de un robo de cable entre Terrassa y Castellbell y el Vilar/ Monistrol de Montserrat (Bages), ha informado Cercanías de Catalunya. La incidencia se produjo en torno a las 08.00 horas y las demoras pueden superar los 15 minutos, según detalló Renfe. Técnicos de Adif trabajan en su resolución.
En paralelo, varias líneas de Rodalies modifican su servicio habitual a partir del lunes y durante toda la próxima semana, hasta el domingo 28 de septiembrem por obras de mejora en la infraestructura de la estación de Castelldefels. Las líneas R14, R15, R16 y R17 iniciarán y acabarán sus recorridos en la parada de Cunit. Habrá servicio de bus lanzadera entre Barcelona y Cunit para conectar con las líneas afectadas.
Los trabajos en Castelldefels también modifican el servicio en la R2 y la R2 Sud. Habrá un servicio de bus sustitutorio entre Gavà y Sitges, con frecuencias de paso cada 15 minutos.
