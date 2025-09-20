Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León

La Guardia Civil arresta a una mujer y dos hombres, a los que acusa de cometer una decena de asaltos en viviendas de Salamanca, León y Zamora para hurtar sobre todo dinero y joyas

Un nuevo operativo contra la multirreincidencia se salda con 75 detenidos en el área de Barcelona

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal residente en Barcelona compuesta por una mujer y dos hombres, uno de ellos hijo menor de la detenida, a la que se atribuye una docena de robos con fuerza en viviendas de Salamanca, León y Zamora. Las detenciones se han producido en la localidad salmantina de Alba de Tormes, cuando regresaban de cometer dos robos con fuerza en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora), según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Salamanca este sábado.

La investigación, dentro de la operación 'Aurisa', comenzó hace un mes tras los robos con fuerza que se estaban produciendo en localidades salmantinas y que, por sus características, se consideraba que pudieran deberse a un grupo criminal itinerante. La investigación permitió descubrir que el citado grupo tenía su residencia en Barcelona. Periódicamente trasladaba su base de operaciones a un alquiler vacacional, utilizándolo como base de operaciones, empleando documentación falsa para alquilar tanto la vivienda, como los vehículos usados desde su localidad de residencia.

El 'modus operandi' utilizado por los autores era el de actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, lo que disminuía la posibilidad de ser descubiertos. Tras forzar uno de los accesos, empleaban inhibidores de la señal de alarma y sustraían efectos de fácil transporte, especialmente joyas y dinero en metálico.

Ayer viernes concluyó la operación con la detención de los miembros del grupo criminal en la localidad de Alba de Tormes (Salamanca). Regresaban de cometer sendos robos con fuerza en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora). La Guardia Civil descubrió efectos provenientes de los hurtos entre sus pertenencias.

Este mismo sábado se ha ejecutado la entrada y registro de la vivienda en alquiler que tenía la banda en Alba de Tormes. Los agentes han hallado dinero en metálico, joyas provenientes de robos en la provincia de Salamanca y un kit de comprobación de la pureza del oro sustraído, incluida una báscula de precisión y un reactivo de detección de oro.

