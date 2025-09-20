El espacio de juegos de la Clariana de Glòries se consolida y logra cifras récord de asistencia este verano

El Espacio de Juego 0-99 instalado desde abril de 2023 en la Clariana de Glòries, en Barcelona, ha registrado un total de 5.554 usuarios en los meses de julio y agosto, lo que supone una cifra récord. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, este quiosco de juegos para todas las edades (de 0 a 99 años) ofrece también desde la pasada primavera un área de juegos gigantes de madera, aparte de las propuestas de juegos de mesa.

Desde junio y hasta la primera semana de septiembre, el Espacio de Juego 0-99 ha modificado su horario para adaptarlo a las temperaturas de verano y ha abierto en horario nocturno los viernes de 20:00 a 24:00 horas, lo que ha dado muy buenos resultados, según el consistorio.

Durante el mes de julio se han producido picos de actividad en el Espacio de Juego 0-99 de hasta 384 personas en una misma jornada, el 27 de julio. En agosto, el pico de asistencia alcanzó hasta las 368 personas en una misma jornada, el 31 de agosto. El Ayuntamiento se ha congratulado de haber alcanzado cifras de asistencia muy estables los viernes gracias a las actividades en grupo guiadas llevadas a cabo en el nuevo horario nocturno, dirigidas a público adolescente y joven.

Juegos de rol y actividades

La actividad guiada con el nombre "Blood on the Clocktower" es un juego de roles ocultos muy popular entre jóvenes y adolescentes, que permite que se agrupen personas diversas que no se conocen entre sí. Los sábados y domingos por otra parte, se ha llevado a cabo la actividad "Llévanos tu prototipo", destinada a promover que los autores de juegos de mesa lleven sus creaciones para probarlas, en colaboración con la Asociación Ludo.

Durante los fines de semana de julio se han ofrecido actividades de temáticas diferentes cada fin de semana, que se han vehiculado en el juego tradicional originario de diferentes continentes (juegos de América, Asia y Oceanía, África y Europa). También se ha realizado una selección de juegos de mesa modernos con una temática pintoresca de cada uno de estos espacios. En agosto, cada fin de semana también se ha dedicado a una temática diferente, pero en este caso vehiculadas con géneros clásicos: fantasía, terror, ciencia ficción, exploración y aventuras, y misterio.

Inspirado en París

El Espacio de Juego 0-99 es una iniciativa inspirada en la Ludoteca al aire libre de París y que en Barcelona se enmarca en la Ciudad Jugable. Es un quiosco con más de 500 juegos para todas las edades y abierto todo el año de viernes a domingo, donde se presta material lúdico y juegos de mesa para jugar in situ durante el horario de apertura del espacio.

Dispone de 150 metros cuadrados en torno al quiosco, en medio de la Clariana de Glòries, con mesas y sillas, con sombrillas y rincones habilitados para poder jugar. Cuenta también con un equipo de agentes del juego que orientan, acompañan, explican y crean ambientes de juego para todas las edades.

El objetivo de este servicio es, según el Ayuntamiento, estimular el juego compartido, colaborativo e intergeneracional, promover la diversidad social y la convivencia, recuperar el espacio público como lugar de encuentro y convivencia y crear un punto de atracción de vida comunitaria en su entorno. También ofrece una alternativa de actividad y ocio juvenil que estimula habilidades mentales fuera del uso de las pantallas, recalca el consistorio.