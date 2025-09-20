Un editor haciendo de alcalde

La gala del Barceloní y de la Barcelonina de l’Any, que organizaba por segundo año este periódico, fue un exitazo. Alguien puede pensar que uno no es objetivo, pero es la pura verdad. Una de las claves fue el rango indiscutible de los galardonados y otra, el nivel de los asistentes. Desde el alcalde, Jaume Collboni, a Enric Canet, el estimado escolapio y sacerdote que tan buen trabajo hace desde el Casal dels Infants. Otro alcalde querido y que nunca pasa desapercibido es el de Cornellà. La prueba es que Antonio Balmón lleva 21 años en el puesto, volverá a presentarse y, posiblemente, volverá a ganar. Tras saludar afectuosamente al CEO de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, Balmón me explicó los avances del espectacular Museo de Matemáticas de Catalunya, instalado en su población.

A todo esto, el director general de la Fundación “la Caixa”, Josep Maria Coronas, el presidente de la Fira, Pau Relat y el empresario de la joyería Esteve Rabat saludaban al presidente y editor de Prensa Ibérica, Javier Moll, y a su esposa y vicepresidenta, Arantza Sarasola. Rabat solo tuvo que cruzar la calle desde su espectacular tienda de Paseo de Gràcia para llegar al Palau Robert, aunque más cerca lo tuvo el propietario de la boutique Santa Eulalia, Luis Sans.

Por contra, el premiado directivo de DAMM y presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, acababa de llegar de Bruselas, donde, casualmente, también estaba la teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll. Los tres fueron por temas profesionales y coincidieron al llegar a Barcelona.

La presidenta del patronato de la Fundación Joan Miró, Sara Puig, fue la elegida ‘Barcelonina de l’any’ y no pudo estar mejor acompañada. Desde su madre, Eulàlia, a sus hermanos, Jordi, Josep y Oriol, con sus respectivas esposas y sus hijos y sobrinos. En total, 25 Puig estuvieron a su lado. Agenjo tampoco se quedó corto. A su encantadora esposa, Pitu, le acompañó su hija Sílvia, que es consejera de Cacaolat, sus hermanas, su cuñado Jordi Vallverdú y sus tres colegas de DAMM que nunca fallan, Jaume Alemany, Fede Segarra y Carlos Sitjar.

Me crucé también con Chantal Moll, que al día siguiente presentaba el libro ‘El Gran Tenedor’, y con los grandes sabios Miquel Roca y Magda Oranich. No faltaron el presidente del RACC, Josep Mateu, la presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi, el director de la Fundación Princesa de Girona, Salva Tasqué, el gerente de Movilidad y responsable de Bimsa, Ricard Font, la directora general de BSM, Marta Labata y su director de RRII, Albert Ortas, el director general de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, la directora general de difusión de la Generalitat, Elisabet Valls, el exsecretario de comunicación de la Generalitat, Oriol Duran, el periodista y amigo, Sergi Mas, el excelente pintor, Santi Moix o nuestro director general, Sergi Guillot. Me dejo a muchos, pero sería imperdonable olvidarme del director Albert Sáez, que fue muy alabado por su discurso, o de la directora adjunta, Gemma Martínez.

Fueron también muy ovacionadas las palabras de nuestro editor y muy comentada la frase del alcalde en su discurso final. Collboni, dirigiéndose a Moll, dijo: “Javier, te felicito porque has hecho un magnífico discurso de alcalde”. Moll, entre sonrisas, le contestó: “Gracias alcalde, pero cada uno a lo suyo”. Pues eso.

A partir de aquí, las Mamarazzis dieron por cerrado el acto y empezó a sonar la rumba hasta que tuvieron que cerrar las luces para concluir un acto en el que el autodenominado "próximo alcalde de Barcelona", Daniel Sirera, no fue el último en salir…

Desde la Cúpula del Coliseum

El actor catalán Josep Maria Pou es un tipo que impone. Su altura, su voz y su personalidad lo convierten, a sus 80 años, en uno de esos intérpretes que nunca pasa desapercibido. Les cuento esto porque el lunes compartí ascensor subiendo a la espectacular cúpula que el Teatro Coliseum tiene en su terraza. “Si esto estuviera en Madrid ya sería la mejor discoteca de la ciudad”, me comentó un actor justo antes de saludar a la propietaria del Grupo Balañá, Maria Balañá. Ella, junto a su hija, Anna Martínez, ejercieron de anfitrionas. Anna, por cierto, además de directora ejecutiva de Balañá en Viu, a sus 32 años, ya forma parte del nuevo consejo de Telefónica, que preside el catalán Marc Murtra.

La propietaria del grupo Balañá, Maria Balañá, junto a la directora ejecutiva, Anna Martínez Balañá. / .

Todo ocurrió en la inauguración de la temporada de Balañá en Viu, que incluye los teatros Tívoli, Coliseum y Borràs. Supimos que uno de los grandes eventos será el musical ‘Ànima’ en el Tívoli, o 'El Tenoriu', con Sílvia Abril y Andreu Buenafuente, en el Coliseum. La pareja asistió junto a su director, Carles Sans. El “guapo” del Tricicle llegó por los pelos, ya que está ensayando una nueva obra en solitario de la que dicen que superará a su exitoso ‘Por fin solo’.

Entre numerosos actores, coincidí con el periodista Ramon Pellicer, que horas antes se había despedido del Telenotícies tras doce años en antena. Pierde la tele y pierden los espectadores. Quien gana es Oriol Nolis, el director de 2Cat, también presente. Otro periodista con credibilidad y que está preparando una gorda en este nuevo canal de RTVE en catalán.