Un nuevo operativo contra la multirreincidencia se salda con 75 detenidos en el área de Barcelona

Un nuevo operativo contra la multirreincidencia delictiva en el área metropolitana de Barcelona se ha saldado este sábado con 75 personas en la capital catalana y su entorno. El dispositivo forma parte del llamado Plan Kanpai, la estrategia del Departament d'Interior de la Generalitat para tratar de impedir que los delincuentes habituales actúen. En el operativo han participado agentes de la ARRO y la BRIMO de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Urbana y policías locales, policía portuaria, seguridad privada y la inspección de trabajo de la Generalitat de Catalunya, que se han desplegado por toda el área metropolitana, el metro y el aeropuerto de El Prat.

El operativo comenzó este viernes por la tarde y se ha alargado hasta las 06:00 horas de este sábado en Barcelona y el área metropolitana. Es el octavo dispositivo que se lanza dentro del Plan Kanpai. En esta ocasión, la intervención policial se ha centrado en la figura del receptador, el primer eslabón de la red delictiva, dedicado a transformar objetos robados en dinero.

Además de los 75 detenidos, a 20 personas se les atribuye la condición de investigadas tras la batida policial. Por otro lado, se han interpuesto 217 denuncias administrativas y se han detectado 200 infracciones administrativas. También se han intervenido cinco vehículos de movilidad personal, se han recuperado dos móviles sustraídos y un vehículo robado.