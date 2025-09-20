Así es el nuevo recorrido de la Cursa de la Mercè 2025 tramo a tramo

La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race 2025 se presenta este año agotando dorsales en todas sus modalidades a pesar de haber ampliado en 1.500 las plazas respecto a la pasada edición. Y es que el boom del 'running' se está dejando notar y mucho en las carreras de la ciudad, y la prueba de la fiesta mayor, una de las más masivas, no podía ser menos.

La gran novedad para la edición que se celebrará el 21 de septiembre está en que la Cursa de la Mercè estrena circuito. Un nuevo recorrido que representa toda una revolución respecto al clásico de los últimos 20 años, al que solo se le había insertado algunos modificaciones quirúrgicas para adecuarlo a las necesidades de la prueba y de la ciudad en cada momento concreto.

El principal cambio en la edición de 2025 es que dejamos atrás la icónica salida y meta de Maria Cristina con las fuentes de Montjuïc y las Torres Venecianas de espectacular decorado y ahora partiremos desde la calle Aragó con Pau Claris y la llegada tendrá lugar en la plaza de Catalunya, convirtiendo el centro de la capital catalana en escenario principal de esta cita deportiva de referencia.

Salida a km 3 Este nuevo circuito, que cumplirá rigurosa y normativamente con los 10 kilómetros, tendrá unos primeros 3 kilómetros que serán de puro Eixample. Tan anchos como lineales este primer tercio de carrera consistirán en dos largas rectas, las de las calles Aragó y València, que permitirán ya desde el primer momento poder correr cómodo y con la única dificultad de un tramo de subida a partir del kilómetro 1 que se extenderá unos 600 metros.

Km 3 a 6,5 Al alcanzar el paseo de Sant Joan y hasta llegar a la Estació de França el perfil será netamente favorable en una bajada rápida que desembocará en el frente marítimo donde transitaremos por el Moll de la Fusta hasta Paral·lel rodeando la estatua de Colón.

Km 6,5 a 8 Será justo en Paral·lel, sobre el kilómetro 6,5, donde nos encontraremos el hueso de un recorrido, por lo demás, bastante rápido y sencillo. Y es que desde allí iniciamos una subida, de inicio suave y luego algo más exigente, hasta alcanzar Floridablanca subiendo Entença, que representa la principal dificultad de la jornada.