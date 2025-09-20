Los bares y restaurantes con historia se extinguen en Barcelona: la media de edad de los locales baja a 11,6 años

Incluso la inteligencia artificial se equivoca al recomendar restaurantes en Barcelona. Hay tantos locales que cierran por el peso de los alquileres, por falta de relevo generacional, por tentadoras ofertas de traspaso o porque optaron por conceptos de moda hasta agotarlos, que los consiguientes estrenos de novedades son continuos. Un trajín que se salda con cada vez menos establecimientos con historia (solo el 13,3% son anteriores al año 2000) y que sitúa la edad media de los bares y restaurantes de la capital catalana en 11,6 años, según el último estudio municipal anual, con datos de 2024. La cifra supone 1,1 año menos que en el chequeo de 2023.

Esa acelerada renovación la oferta local indica un gran dinamismo del sector (los relevos son rápidos), pero también constata la dificultad de mantener abiertos los negocios en un entorno competitivo como Barcelona. Como novedad, el porcentaje de propietarios españoles repunta hasta el 63,1%, mientras que la siguiente nacionalidad que más locales lidera, la china, baja al 15,3%.

Antigüedad media:

El sondeo sectorial realizado a instancias del ayuntamiento --avanzado por EL PERIÓDICO-- muestra la creciente juventud de la oferta gastronómica de la metrópolis. El 70,7% abrió entre los años 2010 y 2023, de la que el 29,4% lo hizo después de 2020, mientras que una cuarta parte debutó entre 2015 y 2019.

Más allá de las continuas noticias de cierres de negocios con solera y de sus recambios, la oferta global de bares, bares-restaurante y restaurantes anteriores a 1979 en Barcelona es solo el 2,9% del total. También bajan al 3,5% los veteranos que abrieron entre 1980 y 1989. Y se quedan en el 6,9% los de la década siguiente. Es decir, que cumplir medio siglo de vida con un negocio de restauración es poco menos que un pequeño milagro, como confirman los datos.

Por territorios

Como informó este diario hace unos meses, en los últimos cinco años la capital catalana ha sumado 5.600 traspasos y 761 nuevas licencias. Por peculiaridades territoriales, según el último chequeo municipal en base a un millar de encuestas, Ciutat Vella es el distrito con más oferta en el epígrafe de bares-restaurantes, mientras que Nou Barris es quien tiene una mayor proporción de bares respecto a su oferta, y Gràcia copa el 19,4% de restaurantes locales, por citar algunos ejemplos.

Cualquier zona ha experimentado el aumento de alquileres en el último año de una media de 200 euros mensuales, hasta quedar en una renta promedio de 1.794 euros (eliminando los casos extremos para evitar la distorsión). El tramo más habitual de arrendamiento es el superior a 1.800 euros. Ese incremento (solo un 11,4% de los locales son de propiedad) es uno de los elementos que complican la continuidad de los negocios cuando la facturación decae. Las puntas se alcanzan en Ciutat Vella, con 2.924 euros de precio medio.

Alquiler medio:

En ese contexto, no sorprende que se busquen locales más pequeños. En la actualidad el local medio de restauración en Barcelona mide 104,3 m2, bajando 7,6 respecto a la cifra anterior de 2023. Su rentabilidad final tiene un aliado imprescindible en las terrazas, de las que disponen el 72,8% de establecimientos, con una superficie promedio de 14,7 m2, que se reduce ligeramente.

Inversores de una veintena de países

Otro elemento que ha cambiado en un año es la nacionalidad de los titulares de los negocios. Se mantiene el orden, pero la proporción de propietarios españoles se recupera 6 puntos en dos años, hasta un 63,1%, aunque lejos de 2017, cuando representaban un 71,6%. Dando muestras de su multiculturalidad gastronómica pero también de la fuerte inversión foránea, el resto de titulares se distribuyen en casi una veintena de nacionalidades, empezando por la china, que copa un 15,3%. En 2022, sin embargo, alcanzó su punta del 19,7%, con lo que parece que tras la expansión, centrada en los bares y bares-restaurante, han empezado a retroceder.

A continuación se sitúan los propietarios de nacionalidad italiana (3,9%) -en muchos casos de procedencia argentina- y a bastante distancia los paquistanís (1,7%), estando el resto muy atomizados, aunque la lista sigue con bangladesís, argentinos, franceses, peruanos y turcos. Si se pone solo el foco en los restaurantes, la cuota nacional alcanza el 70,4% del total.

Nacionalidades restauración:

Pocas franquicias

Pese a la dificultad de arraigar en la ciudad, la mayoría de negocios son independientes, con un 54,3% (a la baja) de sociedades civiles particulares, y un 39,2% de sociedades limitadas (al alza). Solo un 5,1% son franquicias, con un mínimo aumento. La tendencia en la urbe, como informó este diario aunque no lo recoge la encuesta, es a la creación de grupos de restauración que se expanden con numerosos negocios logrando así una economía de escala que facilita su desarrollo y resistencia. También el empeño de algunos de ellos en rescatar espacios que cerraron o estuvieron a punto de hacerlo.

Restaurante Leña Barcelona, una de las aperturas estrella en 2024 en Barcelona. a la brasa, yakitori de pollo y meatbol y chuletillas con patatas , el comedor y la entrada. En la foto el comedor FOTO ELISENDA PONS / Elisenda Pons / EPC

Para la concejala de Promoción Económica y Comercio, Raquel Gil, esa baja penetración de las franquicias en la restauración es una muestra de que "la oferta de proximidad" sigue teniendo un peso muy relevante en la red local de negocios de hostelería.

Regimen de tenencia:

La evolución de las plantillas, la actividad y los horarios

¿Qué días son punta de actividad y de apertura? La mitad de los negocios abre cada día, y uno de cada cinco negocios lo hace todos los días menos el domingo. El momento con más locales en marcha son las mañanas y los mediodías, mientras que en las tardes-noche la oferta se reduce un poco hasta el 82,3%. En cuestión de negocio, en el conjunto de la actividad el día de mayor afluencia de clientes es el viernes (49,1%), seguido de cerca por el sábado (48,2%). Pero en el caso específico de los restaurantes, los sábados se imponen (65,4%). En el otro extremo, la jornada con menos volumen de trabajo es el martes.

En cuanto a la evolución de las temporadas de trabajo, julio (38,3%) y junio (24,3%) son los que tienen más actividad, mientra que enero, febrero y agosto son en este orden los peores meses para la hostelería local, aunque septiembre se les acercó en 2024.