Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4

A nadie se le escapa que no cuesta lo mismo tomarse un café en plena Rambla que en un bar de barrio de Barcelona. Pero pese al esfuerzo de contención de precios de gran parte de la hostelería, el incremento de costes de las materias primas y los salarios acabaron elevando de nuevo la factura que pagaron en 2024 los clientes de bares y restaurantes. Según el último informe anual municipal, cuyos resultados avanza EL PERIÓDICO, los menús del día se incrementaron un 6,3% hasta rozar los 14 euros (13,93) en promedio, que en el caso de los restaurantes fue de 17. Y productos de máximo consumo también subieron en distinta medida, el café se incrementó un 4,6% hasta situarse en 1,4 euros; mientras que la cerveza alcanzaba los 2,4 euros, tras volar un 7,1%. Pese a que casi la mitad de los restauradores se sienten safisfechos, el volumen de negocio frenó tras la eclosión de consumo pospandemia.

Precio medio menú:

Los barceloneses que consumen en estos establecimientos habrán percibido sobre todo la evolución de los populares menús, cuya curva se eleva visiblemente en el último lustro, tras haber resistido hasta 2018 en torno a los míticos 10 euros. Pero en 2023 ya escalaron hasta 13,1 euros, mientras que ahora están en casi 14. Teniendo en cuenta, como sucede con los promedios, que la ciudad integra tanto a locales que con esfuerzo dan de comer por unos 12 euros (sobre todo en barrios periféricos) como a otros que por su emplazamiento resultan más caros. En la categoría de restaurante (solo lo son el 8,1% de los establecimientos de la ciudad) alcanza los 17 euros de media, mientras que los bares y los bares-restaurantes son más económicos.

Precio medio café:

Cabe matizar, en síntesis, que la diferencia de epígrafes se basa en que el bar puede tener una plancha para calentar, una freidora y un microondas (para hacer un bocadillo caliente, por ejemplo, pero no preparar una paella). El bar-restaurante añade algo más de cocina, pero también tiene barra; mientras que el restaurante sirve comidas pero no hace de bar porque no cuenta con barra.

Precio medio cerveza:

Los datos, obtenidos a través de sondeos en profundidad a un millar de establecimientos, detallan también que los refrescos se han encarecido un 5,7% hasta llegar a 2,3 euros. En el caso de un artículo estrella como es el café, la progresión ha sido suave y continuada desde hace una década cuando rondaba el euro. Lo mismo sucede con la cerveza, que se elevó por encima de los 2 euros en 2020, mientras que en el 2023 ya fueron 2,27 euros, hasta llegar a los 2,4 de finales de 2024, cuando se realizó la encuesta.

Precio medio refresco

Menos entrega a domicilio

Los empresarios hacen cábalas para ser rentables al configurar los necesarios menús, de los que cada local sirve una media de 47 cubiertos al día. Las cifras más altas las tiene el epígrafe de bar-restaurante (casi la mitad de la oferta actual), al servir un promedio de 51. Como ya viene siendo habitual, sigue cayendo la cuota de clientes que pagan en efectivo (solo un 21,3%), que en el caso de los restaurantes se queda en un 11,5%. Para ampliar el negocio, un 52,% aceptan pedidos por teléfono y un 17,4% disponen de entrega a domicilio, aunque esta tendencia se repliega tras el 'boom' de la pandemia, al caer 4 puntos en un año.

Satisfacción pese a menor beneficio

La gran cuestión son sus previsiones en materia de precios de venta al público para el "futuro inmediato". Se imponen con un 47,8% los hosteleros que creen que subirán, frente al 44,5% que opinan que se mantendrán. De modo que es previsible que 2025 acabe con nuevos picos.

Las sensaciones, no siempre objetivas, de los propietarios de bares y restaurantes contrastan a veces con los resultados de caja. Así, dicen estar "muy o bastante satisfechos" de la marcha del negocio un 46,8% de los empresarios (ligeramente por debajo del año anterior), frente al 28% de insatifechos (cinco puntos menos que en 2023 y la menor cifra de la década) y el resto con valoración neutra. En cambio, crecen hasta el 45,4% los que ganaron menos dinero en 2024, y los que dicen que su negocio progresó se quedan en un 29,2%, muy por debajo de los dos años previos, pero similar a la prepandemia. Ello se explica por la euforia de consumo que siguió a la crisis del covid, que ahora tiende a normalizarse.

En el caso de los que mejoraron, el volumen de negocio creció una media de 18,6%. Los que perdieron fuelle vieron disminuir su caja una media del 27,3%. De cara al futuro, el 35,1% creen que la cosa mejorará (sobre todo motivado por su "servicio, dedicación y trabajo"), casi empatados con los que mantienen que se estabilizará. En cualquier caso, seis de cada diez han hecho cambios en sus establecimientos, sobre todo para modernizarlos (casi el 50%), pero también para introducir redes sociales y web. Una cuarta parte dicen haber alterado horarios, y otro tanto haber ampliado su plantilla.

Las terrazas preocupan menos

La voz de los restauradores es también un barómetro de lo que sucede en la ciudad. Al identificar los problemas más importantes de los establecimientos, en primer lugar (11,4%) citan la dificultad de encontrar personal y su falta de cualificación, seguido por la poca venta, los gastos e impuestos y otros. Las terrazas, tras una etapa convulsa, caen en el listado preocupaciones, al pasar a ser mencionadas por un 7,8%.

La concejala de Promoción Económica, Raquel Gil, destaca el esfuerzo que se está haciendo en mejorar la formación en el sector, con ejemplos como la nueva ESHOB, para facilitar el acceso a estudios especializados. Cree que elevar la cualificación profesional es clave para incentivar las vocaciones y fidelidad de las plantillas. Pero también incide en que el convenio colectivo del sector --en negociación-- debe avanzar en este sentido "mejorando las condiciones laborales". Actualmente, la media de trabajadores por negocio es de seis personas, porque abarca desde pequeños bares familiares a restaurantes con grandes plantillas.

Y entre los factores que podrían influirles positivamente hacen referencia a realizar ampliaciones, ofrecer nuevos servicios, disponer de terrazas y mejorar la profesionalidad. En cambio, las sombras las atribuyen a problemas en la zona donde se ubican (casi un 20%), al aumento de precios y a la pérdida de clientes, sobre todo.