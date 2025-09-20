Protesta vecinal
Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda
Asociaciones de vecinos advierten también contra la falta de pisos de protección oficial, la desaparición de comercio de proximidad y el mal estado de espacios públicos
Comienzan las obras de renovación de un nuevo tramo de la calle de la Constitució en Sants-Montjuïc
Vecinos y entidades del distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, han denunciado este sábado con una caminata reivindicativa las "siete problemáticas" que comparten sus barrios. Diferentes asociaciones de vecinos de la zona, con apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), alertan de la pérdida de tejido productivo y comercial y del comercio de proximidad. También detectan la dificultad de acceso a la vivienda y la "expulsión" del vecindario por "falta de pisos de protección oficial", que asocian con "la falta de regulación de los precios" y con la "especulación inmobiliaria". Asimismo, critican la pérdida de espacios de convivencia por un cambio de uso del espacio público, las barreras urbanísticas por grandes avenidas "que cortan el territorio" o la contaminación "debido al tráfico masivo".
Otro de los problemas que se detectan en el barrio es la "falta de accesibilidad" y de transporte público. En este sentido, reclaman mejorar aceras, metro o carriles de bici y para patinetes, así como ampliar la frecuencia de buses y mejorar las conexiones entre líneas horizontales y verticales.
Por último, los manifestantes consideran que los planes de celebración del centenario de la Exposición de 1929 "no pueden comprometer la salvaguarda de la montaña" como gran parque central del distrito y de la ciudad. "Potenciar sus usos turísticos, como ya se está haciendo, lleva a su degradación y al incremento de los conflictos con los barrios perimetrales", remachan.
