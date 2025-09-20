Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta vecinal

Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda

Asociaciones de vecinos advierten también contra la falta de pisos de protección oficial, la desaparición de comercio de proximidad y el mal estado de espacios públicos

Comienzan las obras de renovación de un nuevo tramo de la calle de la Constitució en Sants-Montjuïc

Una oficina inmobiliaria en el barrio de Sants, en Barcelona, en una imagen de archivo.

Una oficina inmobiliaria en el barrio de Sants, en Barcelona, en una imagen de archivo. / FERRAN NADEU

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Vecinos y entidades del distrito de Sants-Montjuïc, en Barcelona, han denunciado este sábado con una caminata reivindicativa las "siete problemáticas" que comparten sus barrios. Diferentes asociaciones de vecinos de la zona, con apoyo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), alertan de la pérdida de tejido productivo y comercial y del comercio de proximidad. También detectan la dificultad de acceso a la vivienda y la "expulsión" del vecindario por "falta de pisos de protección oficial", que asocian con "la falta de regulación de los precios" y con la "especulación inmobiliaria". Asimismo, critican la pérdida de espacios de convivencia por un cambio de uso del espacio público, las barreras urbanísticas por grandes avenidas "que cortan el territorio" o la contaminación "debido al tráfico masivo".

Otro de los problemas que se detectan en el barrio es la "falta de accesibilidad" y de transporte público. En este sentido, reclaman mejorar aceras, metro o carriles de bici y para patinetes, así como ampliar la frecuencia de buses y mejorar las conexiones entre líneas horizontales y verticales.

Por último, los manifestantes consideran que los planes de celebración del centenario de la Exposición de 1929 "no pueden comprometer la salvaguarda de la montaña" como gran parque central del distrito y de la ciudad. "Potenciar sus usos turísticos, como ya se está haciendo, lleva a su degradación y al incremento de los conflictos con los barrios perimetrales", remachan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
  2. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  3. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  4. El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
  5. L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026
  6. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  7. Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona
  8. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas

Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León

Detenida una banda de ladrones de Barcelona que robaba en pueblos de Castilla y León

El Hospital de Sant Pau homenajea a las mujeres protagonistas de sus 624 años de historia

El Hospital de Sant Pau homenajea a las mujeres protagonistas de sus 624 años de historia

Barcelona trata de aplacar el malestar vecinal en Sant Antoni con los primeros resultados del plan de choque

Barcelona trata de aplacar el malestar vecinal en Sant Antoni con los primeros resultados del plan de choque

Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda

Caminata reivindicativa en Sants-Montjuïc para denunciar la dificultad de acceso a una vivienda

Un nuevo operativo contra la multirreincidencia se salda con 75 detenidos en el área de Barcelona

Un nuevo operativo contra la multirreincidencia se salda con 75 detenidos en el área de Barcelona

Retraso en los trenes de Rodalies por un robo de cable entre Terrassa y Castellbell i el Vilar

Retraso en los trenes de Rodalies por un robo de cable entre Terrassa y Castellbell i el Vilar

El espacio de juegos de la Clariana de Glòries se consolida y logra cifras récord de asistencia este verano

El espacio de juegos de la Clariana de Glòries se consolida y logra cifras récord de asistencia este verano

La impresionante escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

La impresionante escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi