Barcelona trata de aplacar el malestar vecinal en Sant Antoni con los primeros resultados del plan de choque

Cinco entidades vecinales y comerciales de Sant Antoni pusieron el grito al cielo el pasado mes de julio por la “degradación” de este barrio del Eixample de Barcelona. Las asociaciones denunciaron varios problemas de convivencia en el espacio público que iban desde el incivismo al consumo de drogas en plena calle, pasando por los mercados de productos rescatados de la basura que se instalan en la ronda de Sant Pau. La respuesta municipal no se hizo esperar y el pasado 4 de agosto, poco después de que las citadas entidades dirigieran una carta al distrito del Eixample y a los medios de comunicación, el ayuntamiento anunció el despliegue de un "plan de choque de intervención", liderado por el distrito, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra.

Un mes después de su aplicación, sin embargo, muchos vecinos todavía se muestran muy insatisfechos con la situación del barrio y especialmente con la problemática del sinhogarismo. No son pocos los residentes que en el Consell Extraordinari de Prevenció i Seguretat de Sant Antoni, celebrado este jueves, coincidieron a señalar varios casos de personas que viven en un mismo punto de calle desde hace meses o años.

Todos los que denunciaron estos casos en el Consell pidieron más recursos para que los Servicios Sociales del ayuntamiento puedan ayudar a estas personas e incluso llamaron a instancias más altas a actuar. "Tenemos un proyecto de ley de la Generalitat contra el sinhogarismo muy positivo, pero no se lleva al Parlament. Por favor, dígale a su compañero del otro lado de la plaza Sant Jaume que la aprueben ya", exigió una vecina al concejal del Eixample, Jordi Valls, presente en el consejo.

Consumo de drogas a plena luz del sol, en una de las entradas del mercado de Sant Antoni. / EPC

Marina Mañas, responsable del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP), arrojó algunos datos de las actuaciones realizadas este primer mes de plan de choque. En agosto, había detectadas de media 41 personas sin hogar –frente a las 54 de media del año pasado–, de las cuales un 82% están en una situación de cronicidad avanzada, y el 34% padecen adicciones o problemas de salud mental.

En el caso específico de la 'superilla' de Sant Antoni, las actuaciones se intensificaron este último mes y permitieron bajar las pernoctaciones al raso detectadas cada día de una media de entre 17 y 20 a entre cinco y siete. En total, se realizaron 282 horas de prospección en el barrio y se atendieron 181 demandas distintas, según Mañas.

Aun así, al cierre del consejo, el concejal Valls ya avisó que se trata de un problema "muy complejo" y prefirió "no crear expectativas". "Creo que se está haciendo un esfuerzo importante y se está usando una metodología que está funcionando", aseguró. Frente al murmullo desaprobatorio de algunos vecinos, el edil quiso recordar que el plan "acababa de comenzar" y aprovechó para confirmar que, a día de hoy, el plan de choque no tiene una fecha final marcada.

Mercados irregulares

El servicio liderado por Mañas también es responsable de atajar los llamados 'mercados de la miseria' que se suelen instalar cada tarde en la ronda de Sant Pau. En este aspecto, los servicios sociales han hecho 16 prospecciones que suponen un total de 64 horas. Las inspecciones consistían no solo en observar las dinámicas de este mercado, en el que personas de perfil vulnerable revenden productos recuperados de contenedores y papeleras de la ciudad, sino que también hablan con quienes participan en el mercado e intentar que todos tengan asignado un referente en los servicios sociales de la ciudad. También se han hecho intervenciones con Guardia Urbana y con servicios de limpieza, que se limitan a provocar "una dispersión temporal".

Vendedores montan el mercado de trastos en las aceras de la ronda de Sant Pau. / EPC

Limpieza, drogas y seguridad

También rindieron cuentas de las acciones llevadas a cabo los servicios de limpieza del distrito, que se llevaron uno de los pocos elogios de los vecinos presentes en el consejo por la mejora de la situación de las papeleras de la ronda de Sant Antoni. Sin embargo, la sensación no era unánime, y uno de los residentes afeó la manera en que los operarios actúan en el barrio. "La limpieza no se puede hacer barriendo con un cigarro en la boca o con el móvil en la mano", denunció.

El responsable de limpieza del Eixample, Esteban Martínez, explicó que desde la aplicación del plan de choque se realizan dos servicios exclusivos de repaso continuo de limpieza por la mañana y por la tarde. Además, colaboran seis días a la semana con la Guardia Urbana para limpiar aquellos espacios que ocupan las personas sin hogar.

Por su parte, el responsable de la Agència de Salut Pública de Barcelona, Joan Ramon Villalbí, explicó que los equipos de educación e intervención social de la agencia han identificado este agosto varios puntos de consumo habitual de drogas en zonas como la avenida Mistral, el pasaje Pere Calders o los entornos del mercado. Los profesionales, que han proporcionado material de consumo higiénico para evitar mayores daños a los adictos, mantendrán en sus rutas diarias algunos de estos puntos.

Quedó fuera de la exposición que realizaron los técnicos del ayuntamiento, tal como destacó más tarde uno de los vecinos, la discusión sobre diferentes narcopisos que se han hecho notar en el barrio y que los vecinos tienen localizados.

Finalmente, el intendente de la Guardia Urbana en el Eixample, Diego Calero, explicó que han empezado una colaboración estrecha con las cinco entidades vecinales que denunciaron la situación en primera instancia. Cada mes, piden a estas asociaciones que planteen cuatro problemáticas concretas cada una. Al cabo de un mes, se explica qué se ha hecho para ponerles solución y se plantean nuevos problemas.

Jeringuillas alrededor del mercado de Sant Antoni. / EPC

Por su parte, el intendente jefe de los Mossos en el Eixample, Josep Hermosa, defendió que pese a las percepciones vecinales, el número de delitos cometidos se ha reducido en un 6,3% desde 2018 y que las detenciones han aumentado en ese mismo periodo un 91,18%. Hermosa atribuyó parte de estos datos a los cinco dispositivos que cubren el barrio.