Vegan Fest Catalunya 2025: el mayor festival vegano de Europa llega a Terrassa

El Vegan Fest Catalunya 2025 celebra su sexta edición en Terrassa, consolidándose como el festival vegano al aire libre más grande de Europa. Los días 20 y 21 de septiembre, el Parc de Vallparadís se transformará en un espacio de encuentro con entrada gratuita, abierto tanto a personas veganas como a quienes buscan descubrir nuevas formas de alimentación, consumo y ocio sostenible.

En 2024, el evento reunió a más de 53.000 visitantes, convirtiéndose en una cita imprescindible del calendario cultural y gastronómico en Catalunya. Este año, la Asociación Vegana de Catalunya vuelve a organizar un programa diverso que incluye charlas, showcookings, música en directo y un mercado repleto de productos veganos locales y de temporada. Entre los ponentes y protagonistas del Vegan Fest 2025 en Terrassa destacan nombres internacionales como: Melanie Joy, psicóloga social y autora del best-seller Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, ahora traducido al catalán. Sascha Camilli, activista de PETA UK y fundadora de Vilda Magazine, referente en moda y estilo de vida veganos. Ricky Saward, primer chef vegano del mundo con estrella Michelin, que ofrecerá un showcooking de alta cocina vegana con su filosofía farm-to-table.

El Vegan Fest Catalunya en Terrassa no es solo un evento gastronómico: es un espacio de inspiración y convivencia que busca acercar el veganismo al gran público bajo un lema claro: “Vive y deja vivir”. Con propuestas para todas las edades, el festival reafirma a Terrassa como epicentro del movimiento vegano europeo durante un fin de semana en el que la gastronomía vegana, la música y la sostenibilidad serán protagonistas.