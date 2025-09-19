Este fin de semana
Vegan Fest Catalunya 2025: el mayor festival vegano de Europa llega a Terrassa
El Parc de Vallparadís acogerá los días 20 y 21 de septiembre el festival vegano gratuito más grande de Europa, con gastronomía, música y referentes internacionales del veganismo
Así es el festival 100% vegano y plant-based que se celebra este fin de semana en Barcelona
El Vegan Fest Catalunya 2025 celebra su sexta edición en Terrassa, consolidándose como el festival vegano al aire libre más grande de Europa. Los días 20 y 21 de septiembre, el Parc de Vallparadís se transformará en un espacio de encuentro con entrada gratuita, abierto tanto a personas veganas como a quienes buscan descubrir nuevas formas de alimentación, consumo y ocio sostenible.
En 2024, el evento reunió a más de 53.000 visitantes, convirtiéndose en una cita imprescindible del calendario cultural y gastronómico en Catalunya. Este año, la Asociación Vegana de Catalunya vuelve a organizar un programa diverso que incluye charlas, showcookings, música en directo y un mercado repleto de productos veganos locales y de temporada. Entre los ponentes y protagonistas del Vegan Fest 2025 en Terrassa destacan nombres internacionales como: Melanie Joy, psicóloga social y autora del best-seller Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, ahora traducido al catalán. Sascha Camilli, activista de PETA UK y fundadora de Vilda Magazine, referente en moda y estilo de vida veganos. Ricky Saward, primer chef vegano del mundo con estrella Michelin, que ofrecerá un showcooking de alta cocina vegana con su filosofía farm-to-table.
El Vegan Fest Catalunya en Terrassa no es solo un evento gastronómico: es un espacio de inspiración y convivencia que busca acercar el veganismo al gran público bajo un lema claro: “Vive y deja vivir”. Con propuestas para todas las edades, el festival reafirma a Terrassa como epicentro del movimiento vegano europeo durante un fin de semana en el que la gastronomía vegana, la música y la sostenibilidad serán protagonistas.
