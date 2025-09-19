TMB presenta el primer minibús de hidrógeno convertido a partir de un diésel que circulará en pruebas por Barcelona

Un minibús propulsado por hidrógeno y reconvertido a partir de un vehículo diésel empezará a circular en fase de pruebas sin pasajeros por las calles de la ciudad.

Se trata de un minibús eléctrico que, a diferencia de los eléctricos convencionales, no está equipado con grandes baterías que necesitan recarga nocturna. Esto es posible gracias a una pila de combustible desarrollada por EVARM con el stack de EKPO, que genera electricidad en el propio vehículo a partir de la combinación de hidrógeno y el oxígeno del aire ambiente, y que solo emite agua como residuo. De esta forma, el minibús se carga de manera continua a lo largo del día.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado este viernes esta unidad, que parte de un proyecto europeo (Hero-Hydrogen Retrofit) basado en lograr un vehículo cero emisiones capaz de generar su propia electricidad mediante la combinación de hidrógeno y oxígeno.

Flota de TMB

El minibús, que hasta ahora formaba parte de la flota diésel de TMB, cuenta con una pila de combustible de hasta 120 kW de potencia y una batería de 35 kWh que producen electricidad a bordo sin residuos.

El proyecto ha contado con una subvención de 460.000 euros de EIT Urban Mobility, iniciativa de la Unión Europea, y ha sido desarrollado por TMB en colaboración con las empresas y la coordinación del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Esta iniciativa “representa un paso más en el reto de encontrar soluciones que permitan que todos los vehículos puedan ser de cero emisiones”, ha explicado el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, que ha subrayado que se trata de un ejemplo de la innovación que impulsa la compañía.

Prueba piloto superada

Desde marzo de 2025 el minibús ha superado pruebas piloto en recorridos cortos, validando su funcionamiento, la reducción de emisiones y la eficiencia energética. Tras superar esta fase, será el primer vehículo de estas características que circule en Barcelona, lo que permitirá obtener datos reales de consumo y rendimiento en condiciones urbanas.

El proyecto busca demostrar la viabilidad de reconvertir vehículos diésel de pequeño y mediano tamaño —como minibuses, furgonetas o camiones ligeros— en modelos de hidrógeno, con el objetivo de acelerar la transición hacia una movilidad urbana sostenible y de cero emisiones.