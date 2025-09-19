Los talleres de Renfe en Ripoll permitirán reparar trenes sin pasar por Barcelona

Ripoll se prepara para convertirse en un punto clave del mantenimiento ferroviario de la línea de Rodalies R3 de Barcelona a Puigcerdà. La apertura de los futuros nuevos talleres de Renfe en la zona de la estación del municipio permitirá que los trenes puedan someterse a reparaciones y revisiones sin necesidad de desplazarse hasta otros centros del área metropolitana de Barcelona, evitando cuellos de botella y agilizando los procesos de mantenimiento.

Sobre el terreno ya es visible el inicio de las obras, que llevan a cabo la Unión temporal de empresas formada por Copisa, Infesa y CRC, y cuentan con un presupuesto de 16,6 millones de euros: se ha cerrado el perímetro del espacio, y se han iniciado los trabajos para extraer el amianto y demoler una nave de Adif sin servicio. En el lugar, se construirá el edificio del nuevo taller que contará con el equipamiento industrial adecuado y se instalarán dos nuevas vías de 210 metros de longitud que permitirán crear cuatro posiciones de mantenimiento para trenes de 100 metros. El actual taller provisional se dedicará a la revisión de las ruedas, con la instalación de un torno de foso.

Dependencias junto a la estación de Ripoll, donde se construye la nueva Base de Mantenimiento, los nuevos talleres para trenes junto a la estación de Renfe. / David Aparicio Fita / EPC

Necesidad en el territorio

Los futuros talleres, que emplearán a unas 50 personas, permitirán atender un parque de 32 trenes de esta longitud cada 20 días, el tiempo que se tarda en llevar a cabo cada ciclo de mantenimiento. Con ello se prevé descongestionar además los talleres actuales de Renfe. En Catalunya cuenta con 14 centros de mantenimiento. Renfe presentará en los próximos días el Plan Director de Instalaciones Industriales, que contempla, además de la de Ripoll, actuaciones de ampliación de los talleres de Vilanova i la Geltrú y la construcción nuevas instalaciones en lugares como Manresa.

La construcción de la nueva base de Ripoll ha sido un proyecto ampliamente reclamado por las plataformas de usuarios del tren y vecinos, como Perquè no ens fotin el tren, la asociación Promoció per al Transport Públic (PTP) y El Ripollès Existeix, que han solicitado la agilización de las obras para reducir las incidencias y los tiempos de espera en la reparación de los trenes mediante la prestación de un servicio más cercano. No obstante, el gobierno municipal discrepa sobre el proyecto final, al considerar que el edificio es demasiado grande teniendo en cuenta la zona céntrica en la que se encuentra.

Imagen de la futura Base de Mantenimiento, junto a la estación de Ripoll. / Renfe

Más presión

La necesidad de unos talleres cobra vital relevancia ante el corte de la línea R3 de Barcelona a Vic, que impedirá que los trenes averiados puedan acudir a los talleres de la conurbación de Barcelona. “La R3 queda lejos, y los trenes que se dirigen hoy en día a los talleres deben pasar por otras líneas y coinciden en el cuello de botella de la entrada a la gran ciudad”, explica el portavoz de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras.

La necesidad de talleres emplazados en el territorio se hizo patente durante la primera fase de las obras de desdoblamiento entre Parets del Vallès y La Garriga, en otoño de 2023, cuando el corte de la línea impidió durante más de tres meses que los trenes accedieran a los talleres de Barcelona. Entonces el actual taller provisional de Ripoll hizo las funciones básicas de mantenimiento. En esta ocasión el corte será de 16 meses, y en el futuro el desdoblamiento de vía deberá continuar hacia Vic, lo que pone más presión a la puesta en marcha de unas dependencias bien equipadas para poder prestar el servicio adecuado.

Un tren sale de la estación de Ripoll, este viernes. / David Aparicio Fita / EPC

El taller no estará disponible aún para el cierre de la R3 el próximo 7 de octubre, puesto que se prevé que empiece a funcionar en el segundo semestre del año próximo. Por ello Renfe y Adif se han coordinado para poner "medidas de refuerzo" en las actuales instalaciones y hacer el mantenimiento de las unidades que se quedarán "encerradas" durante el corte.

Tradición ferroviaria

Para Janeras, “en Ripoll existe una larga tradición ferroviaria que debemos mantener, que contribuirá a la economía y la dinamización de la población”. La disponibilidad de espacio en la zona de la estación de Ripoll permite la ubicación de la base de mantenimiento. Eso es debido a que en este punto confluían antiguamente dos líneas: la de Granollers a Vic que se prolongó a Ripoll y Sant Joan de les Abadesses para transportar carbón; y el eje transpirenaico de Ripoll a Puigcerdà. Una parte de la población vivía de esta actividad. Cayó el tráfico de mercancías y el ramal hacia Sant Joan dejó de funcionar, de modo que la línea se quedó con un único trazado, el actual, con una sola vía, de Barcelona a Puigcerdà.