Sant Boi hará sesiones de cine infantil "relajado" para personas con autismo

Los Cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ofrecerán a partir del 26 de septiembre sesiones de cine infantil "relajado" para personas con trastorno del espectro autista (TEA) o con otras necesidades de apoyo.

Si bien estarán abiertas a todo el público, las proyecciones tendrán luz ambiental para evitar la oscuridad, el volumen será moderado, habrá libertad de movimientos en la sala y se ofrecerá una "guía visual de anticipación" para dar a conocer cómo serán las sesiones.

Así lo explicaba este jueves el Ayuntamiento de Sant Boi en un comunicado, en el que explica que esta iniciativa "de innovación social" se implementa "por primera vez" en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat y puede beneficiar a niños de "más de un centenar de familias de la ciudad".

La primera sesión de este "cine relajado" tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se proyectará la película de animación 'Capitán Diente de Sable y la Condesa de Grel'.