Inclusión
Sant Boi hará sesiones de cine infantil "relajado" para personas con autismo
El Ayuntamiento explica que esta iniciativa "de innovación social" se implementa "por primera vez" en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat
Los Cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) ofrecerán a partir del 26 de septiembre sesiones de cine infantil "relajado" para personas con trastorno del espectro autista (TEA) o con otras necesidades de apoyo.
Si bien estarán abiertas a todo el público, las proyecciones tendrán luz ambiental para evitar la oscuridad, el volumen será moderado, habrá libertad de movimientos en la sala y se ofrecerá una "guía visual de anticipación" para dar a conocer cómo serán las sesiones.
Así lo explicaba este jueves el Ayuntamiento de Sant Boi en un comunicado, en el que explica que esta iniciativa "de innovación social" se implementa "por primera vez" en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat y puede beneficiar a niños de "más de un centenar de familias de la ciudad".
La primera sesión de este "cine relajado" tendrá lugar el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se proyectará la película de animación 'Capitán Diente de Sable y la Condesa de Grel'.
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
- Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels