Dos detenidos en Barcelona tras robar una moto y protagonizar una persecución con la policía

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el miércoles a dos personas a las que imputa el robo de una motocicleta y haber protagonizado una persecución en la que trataron de zafarse de los agentes. La policía local ha informado este viernes de que los arrestados sustrajeron el vehículo en el barrio de la Barceloneta y trataron de huir a gran velocidad, comprometiendo la seguridad del resto de conductores, hasta que los urbanos pudieron apresarlos en el barrio del Besòs i el Maresme.

La policía explica que, a lo largo del intento de escapada, los dos ocupantes de la moto robada "circularon de manera temeraria y pusieron en riesgo la seguridad viaria". La Guardia Urbana acusa a los detenidos de robo de vehículo, conducción temeraria y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Los agentes pudieron recuperar la motocicleta sustraída. La trasladaron al dispositivo municipal, donde quedó a disposición de su propietario.