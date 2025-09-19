Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Dos detenidos en Barcelona tras robar una moto y protagonizar una persecución con la policía

Los arrestados robaron el vehículo en la Barceloneta y la Guardia Urbana logró apresarlos en el Besòs

La Guardia Urbana ha arrestado al presunto autor del navajazo, tras una pelea en el barrio de Trinitat Vella

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona.

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona. / GUARDIA URBANA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el miércoles a dos personas a las que imputa el robo de una motocicleta y haber protagonizado una persecución en la que trataron de zafarse de los agentes. La policía local ha informado este viernes de que los arrestados sustrajeron el vehículo en el barrio de la Barceloneta y trataron de huir a gran velocidad, comprometiendo la seguridad del resto de conductores, hasta que los urbanos pudieron apresarlos en el barrio del Besòs i el Maresme.

La policía explica que, a lo largo del intento de escapada, los dos ocupantes de la moto robada "circularon de manera temeraria y pusieron en riesgo la seguridad viaria". La Guardia Urbana acusa a los detenidos de robo de vehículo, conducción temeraria y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Los agentes pudieron recuperar la motocicleta sustraída. La trasladaron al dispositivo municipal, donde quedó a disposición de su propietario.

