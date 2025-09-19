El movimiento okupa de Terrassa traslada su actividad a una nave abandonada y el Ayuntamiento alerta de que no es segura

El movimiento okupa de Terrassa se ha instalado en una nave abandonada, la antigua tintorería Cardona, para convertirla en su nuevo centro de actividades. Se trata de un espacio formado por tres naves, con un patio central con una chimenea y una pasarela elevada que une dos de los tres bloques. El colectivo la ocupó a finales de agosto, después de que en marzo fueran desalojados de dos espacios en los que llevaban instalados varios años.

El Ayuntamiento asegura que el espacio no es seguro debido a sus condiciones estructurales y deficiencias en cubiertas y vigas, entre otros elementos, y afirma que es necesario tomar medidas para evitar derrumbamientos. El colectivo, por su parte, minimiza este riesgo, asegurando que los espacios críticos están cerrados, y acusa al consistorio de perseguirlos.

El colectivo hizo pública la ocupación del espacio a finales de agosto como respuesta al desalojo, en marzo, de sus dos espacios más emblemáticos. "Se nos privó del Kasalet, que estuvo ocupado 25 años, y del Kalitxet, donde vivía un grupo de personas desde 2018", explica Gabriel Álvarez, miembro de la Asamblea de Okupas de Terrassa.

Tras un intento fallido de ocupar otro inmueble, que finalmente descartaron porque no era seguro, identificaron la antigua tintorería Cardona como un espacio adecuado para convertirlo en su nuevo centro de operaciones en la ciudad. El objetivo es que, una vez esté plenamente operativo, puedan realizar asambleas y reuniones de diferentes colectivos locales, instalar las secciones de actividades que hasta marzo se llevaban a cabo en el Kasalet, y varios talleres, entre otras cosas.

Choque con las autoridades

La respuesta policial no se hizo esperar, y poco después de la ocupación, los Mossos d'Esquadra les comunicaron que no era seguro permanecer allí. Citaron un informe de principios de año que, según el colectivo, destaca que no hay una situación de ruina. "En el documento se dice que si se abandona como hasta ahora, a medio o largo plazo podría deteriorarse, y que sería necesario tomar medidas para contrarrestar las causas que podrían llevar a esa situación", explica Núria Florensa, miembro del movimiento.

En este mismo informe se detalla que llevar a cabo estas medidas garantizaría la funcionalidad del espacio y su seguridad a largo plazo, un punto al que los okupas se aferran para defender su propia intervención en el conjunto de naves que forman la antigua tintorería. Sin embargo, el informe no prevé una reparación integral, sino intervenciones puntuales para evitar daños inmediatos y de mayor impacto, y propone el cierre del edificio mientras se redacta el proyecto de demolición final, al margen de las intervenciones puntuales.

Para evitar la demolición y poder hacer uso de las instalaciones, el colectivo explica que desde que entraron se han centrado en garantizar que la circulación de personas se limite a los espacios que consideran seguros, como la parte baja de la nave más cercana a la calle, la parte superior de esta y el patio central. "Hemos delimitado las zonas que son seguras y que hemos habilitado para su uso, y las otras están cerradas para que se acceda solo de manera controlada, por ejemplo, en casos de visitas de arquitectos", añade Florensa.

Al mismo tiempo, están realizando tareas de limpieza y retirada de vegetación y escombros, un elemento que el informe recomienda, para aumentar el volumen de espacios seguros. Es una tarea que les llevará tiempo, pero que no les impide seguir haciendo reuniones en las zonas ya habilitadas, como el patio.

El 3 de septiembre, poco después de hacer pública la ocupación, el espacio recibió la visita de una comitiva de Mossos d'Esquadra, Policía Municipal, y miembros de la brigada y técnicos municipales. "Intentaron abrir la puerta a la fuerza, se negoció porque querían acceder y se aceptó que entraran solo los técnicos, para, nos dijeron, comprobar que estábamos en un lugar seguro, no para echarnos", añade Florensa.

Esto tensó la situación y llevó al colectivo a considerar que el Ayuntamiento estaba actuando en su contra. Detallan que el inmueble, que actualmente es propiedad de la Sareb, se encuentra en un espacio afectado por un proyecto urbanístico desde 2002, que contempla la demolición de las naves (con la preservación de la chimenea central) y la posterior construcción de un eje vial con viviendas en los alrededores.

Por este motivo, entendieron la presencia de la comitiva como un ataque y un gesto de "guerra sucia" hacia el movimiento okupa de la ciudad para "evitar que la ocupación se consolide como una herramienta legítima de resistencia ante un verdadero expolio que sufre la vivienda", según destacaron en un manifiesto. "Hemos sentido presión, acoso y agresión por parte del Ayuntamiento y los Mossos, porque intentaron entrar a la fuerza en el edificio y coaccionarnos para que los técnicos accedieran a rebatir el informe vigente", destaca Quim Mira, miembro del colectivo.

Para denunciar esta situación que interpretaron como un ataque, han convocado una concentración frente al Ayuntamiento para visibilizar su malestar, una convocatoria que por la noche se trasladará a la nave, donde se han programado actuaciones musicales.

Informe desfavorable

De la visita de los técnicos del 3 de septiembre se desprendió un informe desfavorable sobre el estado del inmueble. Según han detallado fuentes municipales a la agencia de noticias ACN, la visita se realizó una vez que se tuvo conocimiento de la ocupación y partiendo del informe de principios de año que determinaba que había situaciones de degradación en diferentes lugares de las naves y con diversos grados de afectación, con la propuesta de una comprobación mensual del conjunto.

Los técnicos que se desplazaron pudieron acceder sin acompañamiento policial, de acuerdo con lo que se pactó con los okupas. Según el consistorio, se constató la falta de mantenimiento del edificio, tanto por dentro como por fuera, con humedades y filtraciones de agua que han provocado desprendimientos de pintura, algunas grietas en vigas y pilares causadas, posiblemente, por la oxidación de los materiales, y algunas placas de fibrocemento deterioradas, entre otros problemas.

Como conclusión, los técnicos municipales recomiendan no hacer uso de ninguna de las naves y que se tomen medidas preventivas para evitar que la degradación del conjunto se acelere. Ahora, se valorarán las acciones que se deben llevar a cabo, y que debería asumir la propiedad.