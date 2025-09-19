Los Mossos cierran más de una veintena de narcopisos en L’Hospitalet en poco más de un año

“Hace poco más de un año teníamos alrededor de una treintena de narcopisos en L’Hospitalet”. Los datos proceden de fuentes de los Mossos d’Esquadra que, en este tiempo ha cerrado 22 de estos espacios dedicados a la venta y, en ocasiones, consumo de droga. Es decir, alrededor de un 70% del total de narcopisos localizados por el cuerpo. Operaciones que en ocasiones ha lideado la policía catalana en solitario y que, en otras, ha contado con el apoyo de otras fuerzas de seguridad, como la Guardia Urbana hospitalense o la Policía Nacional. Así, los Mossos tienen ahora en el punto de mira a los otros "ocho o nueve narcopisos" que tienen detectados en L'Hospitalet.

El último cierre tuvo lugar este mismo jueves 18 de septiembre en un conflictivo narcolocal ubicado en la calle Vinaroz, 1, en la frontera entre los barrios de Pubilla Cases y La Florida.En este caso, se trataba de un espacio en el que los usuarios acudían a consumir basuco, una droga derivada de los restos de la cocaína. El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha explicado en una publicación en redes sociales que la intervención ha sido fruto de "una gran investigación" por parte de los Mossos. El edil ha señalado también, que, una vez desalojado, los servicios municipales actuaron inmediatamente para tapiar la entrada al local para asegurar que los delincuentes no puedan volver a entrar. "Soy muy consciente de que queda mucho trabajo por hacer, pero os aseguro que no nos vamos a detener", ha añadido el alcalde de la segunda ciudad de Catalunya en un mensaje dirigido a los vecinos de la localidad.

Como ya adelantó EL PERIÓDICO en mayo de este año, el aumento de la presión policial en Barcelona y el aeropuerto de El Prat ha supuesto que buena parte de los criminales multirreincidentes y negocios ilegales como los narcopisos se desplacen y L’Hospitalet, ubicada entre ambos puntos, ha sido uno de los grandes receptores de esta actividad criminal. De hecho, los datos de la última Junta Local de Seguridad de la ciudad, celebrada en abril de este 2025, reflejaron que, en el último año, los delitos en L'Hospitalet habían crecido un 6,4%, principalmente, debido a los hurtos. En esta línea, mandos policiales remarcaban entonces que la "casuística única" de L'Hospitalet, con más de 280.000 habitantes concentrados en 12 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, en el que hay barrios con la mayor densidad de población de Europa, provocan que la ciudad sea un "preludio de lo que puede pasar en otras zonas de Catalunya".

Fuentes de Mossos d’Esquadra explican que, en ocasiones, la multirreincidencia va estrechamente ligada a los narcopisos y que la actividad delincuencial se incrementa en las inmediaciones de los mismos, tal y como suelen alertar los vecinos. “El perfil del drogodependiente que acude a comprar o consumir a los narcolocalesno es el de alguien con un trabajo estable, sino que son gente que muchas veces practican robos con violencia o en interiores de vehículos para poder consumir”, añaden. Los Mossos explicaban en mayo también que el 99% de los narcopisos de la ciudad estaban ocupados y pertenecían a grandes tenedores inmobiliarios, algo que, en ocasiones, complicaba los trámites para poder intervenir.

Plan contra la multirreincidencia

Este mismo viernes 19 de septiembre, la policía catalana, en colaboración con otros cuerpos de seguridad, ha organizado un nuevo despliegue del plan Kanpai contra la multirreincidencia, con el foco puesto en L’Hospitalet de Llobregat. En esta ocasión, los Mossos dicen que, además de las actuaciones habituales, centrarán esfuerzos en inspeccionar locales donde sospechan que estos delincuentes habituales venden los objetos que roban para poder comprar luego la droga. “Vamos a entrar en dos peluquerías y un bar”, destacan. Es decir, más allá de atacar a los delincuentes en sí y los narcopisos, la policía catalana busca poner fin a esos intermediarios que contribuyen a que prospere la actividad delincuencial.

De hecho, hace pocos días, los Mossos entraron también en una peluquería del barrio del Raval de Barcelona que, bajo la apariencia de un negocio legítimo, funcionaba como un punto en el que delincuentes vendían sus botines robados. En esta ocasión, los agentes recuperaron joyas y relojes "de procedencia ilícita" en un local que también traficaba con droga. En su interior localizaron 50 gramos de cocaína, unos 400 gramos de hachís y más de 1.000 pastillas de benzodiazepina, así como cuatro relojes de lujo y más de 6.500 euros en efectivo.

Con todo, los Mossos d’Esquadra, como ya explicaron a este diario hace unos meses, reiteran la importancia de que las fuerzas del orden actúen de la mano de servicios y programas sociales para ayudar, en los casos que se requiera, a perfiles que estén vinculados a este mundo y necesiten de ayuda y asistencia para poder dar un vuelco a sus respectivas vidas.