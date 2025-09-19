Las lechuzas vuelven a criar en el parque agrario de Sant Boi

La presencia de la lechuza común (Tyto alba) en el parque agrario de Sant Boi (Baix Llobregat) vuelve a aflorar después de años de retroceso. Esta ave nocturna, reconocible por su plumaje blanco y dorado y por sus sonidos característicos, es un gran aliado para el campesinado, ya que ayuda a controlar las poblaciones de ratas y ratones. En un comunicado, el Ayuntamiento de Sant Boi recuerda que, durante décadas, las lechuzas eran habituales en las masías de la zona, pero que el uso intensivo de pesticidas y raticidas químicos hizo disminuir drásticamente su población.

Este año, por segunda temporada consecutiva, una pareja de lechuzas ha criado con éxito en una caja nido instalada en la masía de Can Xagó. El seguimiento ha sido llevado a cabo por el Centro de Estudios Santboians 'La Rutlla', que ha agradecido la colaboración del propietario de la masía, Joan Rivas, por hacer posible la cría. Este hecho supone un paso importante para recuperar la presencia de esta rapaz en el parque agrario.

Un proyecto para proteger la biodiversidad

Desde hace años, la comisión de naturaleza de la entidad 'La Rutlla' trabaja para favorecer especies beneficiosas para la agricultura, como la lechuza, el búho común (Athene noctua) o el cernícalo real (Falco tinnunculus)." La instalación de cajas nido compensa la carencia de espacios seguros para la cría, debido a la desaparición progresiva de masías habitadas y construcciones rurales", comenta el consistorio.

A pesar de este avance, la situación de la lechuza en el entorno del Llobregat es "delicada". "Muchos ejemplares mueren por distintos motivos, uno de los más comunes los atropellos. En Cataluña, se calcula que su población ha disminuido un 50% en las últimas décadas, con cifras aún más preocupantes en algunas zonas", sigue.

El Centro de Estudios Santboians anima así a los propietarios de masías y edificaciones en el parque agrario a colaborar en el proyecto e insta a contactar con la comisión de naturaleza de La Rutlla a través del correo rutllanatura@gmail.com o dejar sus datos en la Cooperativa Agraria de Sant Boi.