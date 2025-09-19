Barcelona desplegará controles anti navajas para reforzar la seguridad de la Mercè 2025

La Guardia Urbana de Barcelona hará controles para detectar e intervenir armas blancas y objetos peligrosos en las Fiestas de la Mercè, que este año se celebran del 23 al 28 de septiembre en la capital catalana. El dispositivo, denominado 'Operació Ferro', consistirá en la instalación de controles de paso donde se filtrará de forma selectiva a los asistentes en los lugares donde se esperan más aglomeraciones. Allí, los agentes dispondrán de palas detectoras de metales para localizar armas ocultas y evitar agresiones como navajazos.

Esta actuación se enmarca dentro de un dispositivo más amplio que el Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha con motivo de las fiestas, que incluye también refuerzos de transporte público y de los servicios de limpieza. En el ámbito de la seguridad, se coordinarán los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias, han informado fuentes municipales este viernes.

En este sentido, agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana llevarán a cabo un refuerzo de la vigilancia en las calles, especialmente en los espacios de mayor concentración de personas para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir ilícitos penales. Así mismo, y en coordinación con Protección Civil y Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS), se utilizarán drones para grabar imágenes que podrán utilizarse tanto en situaciones de emergencia y en tareas de prevención.

Controles y cacheos en los accesos a los conciertos de la Mercè 2024 para detectar armas blancas. / MANU MITRU / EPC

Control de aforo en la Plaza Sant Jaume

El Ayuntamiento de Barcelona, junto con Protecció Civil, limitará el aforo en la Plaza Sant Jaume para evitar riesgos provocados por la alta concentración de personas. El dispositivo, en el que colaboran el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), la Guardia Urbana y el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), se realizará el miércoles 24 y el domingo 28 de septiembre al mediodía, que es cuando hay previstos los principales actos de cultura popular que acostumbran a llenar la plaza, como los bailes de los 'Gegants de la Ciutat' o las Diadas Castelleras.

Prevención y atención de violencias machistas y LGTBIfóbicas

La Guardia Urbana también establecerá itinerarios seguros que faciliten salidas ordenadas y el desplazamiento hacia el transporte público para prevenir violencias machistas y LGTBIfóbicas. Estos itinerarios se suman a los permanentes que ya existen en distintas zonas de ocio nocturno hasta paradas de transporte público cercanas: Frente Marítimo, Poblenou, Paral·lel y Gràcia/Sarrià-Sant Gervasi.

"El objetivo es que las personas puedan disfrutar de la fiesta y relacionarse libremente, sin sufrir", ha apuntado el ayuntamiento de Barcelona en su comunicado sobre el dispositivo.

El consistorio también habilitará tres puntos lila informativos para actuar en casos de agresiones sexuales y LGTBIfóbicas durante las noches del viernes 26 y sábado 27 de septiembre, además del ya existente en la estación de metro Marina L1. Estos estarán ubicados en la avinguda de Maria Cristina y la playa del Bogatell, los dos puntos donde tendrán lugar los conciertos más masivos de las fiestas. Además, el sábado 27 a partir de las 19:00 h se instalará otro punto lila adicional en la calle Provença entre paseo de Gràcia y Rambla Catalunya, con motivo del Correfoc que se celebrará en la zona al atardecer.

En el 2024, el dispositivo de puntos lilas atendió 1.921 actuaciones, en su mayoría de asesoramiento e información, y 13 intervenciones directas por agresiones, informan fuentes municipales.

Controles de tráfico

El Ayuntamiento de Barcelona también ha anunciado que se realizarán controles de alcohol y drogas en puntos sensibles con alta concentración de vehículos para tratar de garantizar la seguridad vial.

Así mismo, debido a los diferentes actos de La Mercè habrá restricciones de tráfico, desvíos y prohibiciones de estacionamiento en diversas zonas de Barcelona, especialmente en el centro, siempre con señalización previa.

Refuerzo de limpieza

En referencia al dispositivo de limpieza, el consistorio ha informado de que los seis días de fiesta mayor se reforzarán los servicios de limpieza y recogida de residuos con 557 equipos y 1.271 operarios. Se instalarán 1.365 papeleras adicionales y se reforzará la limpieza viaria. El turno nocturno tendrá el mayor refuerzo, especialmente en zonas de conciertos y playas.