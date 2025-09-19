El inspector Jordi Domínguez, nuevo jefe de la Policía Local de Viladecans

El inspector Jordi Domínguez se ha estrenado este septiembre como nuevo jefe de la Policía Local, cargo que estaba en situación interina tras la jubilación del anterior responsable. Domínguez sirvió durante 19 años como mosso d'esquadra y en los últimos cuatro años había sido jefe de la Policía Local de la Ametlla del Vallès. El cuerpo policial viladecanense estrena liderazgo en plena apuesta municipal por potenciar la proximidad y la prevención como acciones estratégicas.

"Llevo 23 años dedicado a este servicio público, haciendo tareas de seguridad ciudadana y de investigación y conozco tanto las necesidades de la ciudadanía como el potencial del cuerpo para tener un servicio policial cercano y proactivo", explicó Domínguez en la presentación a la plantilla del cuerpo policial, sólo estrenar el cargo con la alcaldesa Olga Morales y el teniente de alcaldesa de Seguridad y Civismo, Anselmo Sánchez.

Olga Morales explicó cómo la experiencia y el talante del nuevo jefe pueden contribuir a dar más impulso al "modelo de policía empática y al servicio de la ciudadanía que queremos para nuestra ciudad". La Policía Local de Viladecans está reforzando últimamente las labores de proximidad e intensificando los controles para hacer frente a actuaciones incívicas. También se ha creado la Unidad de Seguridad y Convivencia, un servicio de refuerzo nocturno que se complementa desde este verano con la labor de integradores de calle.

Bajada de delitos

La alcaldesa también destacó el trabajo de los agentes de la Policía Local "para mantener a Viladecans como una ciudad cada día más segura, como demuestran los datos". Según el último informe del Ministerio del Interior, de principios de septiembre, los delitos descendieron un 11,4% en la ciudad en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2024. Lo que más bajó fue el robo de vehículos (-14,6%). Los delitos más comunes siguen siendo los hurtos y las estafas informáticas, que suman casi la mitad de todos los delitos.