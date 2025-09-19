Un herido por un disparo en la pierna en los Bloques Florida de L'Hospitalet de Llobregat

Una persona resultó herida por un disparo en la pierna en la madrugada del jueves en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), según avanzó el digital 'El caso' y confirmó la ACN. Los hechos habrían tenido lugar sobre las cuatro de la madrugada en los Bloques de la Florida, en el barrio de Les Planes.

La víctima se encontraba en la vía pública con un grupo de personas, cuando una persona llegó y abrió fuego contra ellos. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados por los vecinos, pero al llegar todo el mundo se había marchado.

El herido acudió por su propio pie al Hospital de Bellvitge y no estaría colaborando con la policía para esclarecer qué ocurrió. La policía catalana ha abierto una investigación para tratar de aclarar los hechos.