Suceso
Un herido por un disparo en la pierna en los Bloques Florida de L'Hospitalet de Llobregat
Una persona abrió fuego contra un grupo que se encontraba en la vía pública por causas que se investigan
Una persona resultó herida por un disparo en la pierna en la madrugada del jueves en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), según avanzó el digital 'El caso' y confirmó la ACN. Los hechos habrían tenido lugar sobre las cuatro de la madrugada en los Bloques de la Florida, en el barrio de Les Planes.
La víctima se encontraba en la vía pública con un grupo de personas, cuando una persona llegó y abrió fuego contra ellos. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados por los vecinos, pero al llegar todo el mundo se había marchado.
El herido acudió por su propio pie al Hospital de Bellvitge y no estaría colaborando con la policía para esclarecer qué ocurrió. La policía catalana ha abierto una investigación para tratar de aclarar los hechos.
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
- Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels