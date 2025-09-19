En una reunión con Dalmau
La Generalitat garantiza en Sabadell que la Ronda Nord se hará "con o sin presupuestos”
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha sido tajante en su visita a Sabadell (Vallès Occidental): la Ronda Nord se hará, haya o no presupuestos. El proyecto viario, largamente reclamado por las ciudades del Vallès, ha sido calificado por el responsable del Govern como “fundamental para la movilidad de la comarca y la competitividad económica de Catalunya”.
Dalmau, que se ha reunido con la alcaldesa Marta Farrés, ha confirmado que la Generalitat y el Ayuntamiento activarán por primera vez una comisión bilateral para abordar las grandes asignaturas pendientes de la ciudad. Entre ellas, la ampliación del hospital Parc Taulí, la recuperación de la antigua caserna y el futuro del aeropuerto de Sabadell.
Pero la Ronda Nord ha sido el eje central de su mensaje. El conseller ha subrayado que esta infraestructura, que debe unir Sabadell con Terrassa, no puede seguir en el cajón: “Nuestro país ha estado demasiado tiempo paralizado por la incapacidad de tomar decisiones. Es hora de asumir los costes de esas decisiones y avanzar”, declaró.
El compromiso del Govern es inequívoco: en los próximos meses se esperan avances en el estudio informativo que debe definir el trazado y dar el pistoletazo de salida a la obra. “El Vallès necesita esta conexión, no solo por la movilidad de sus ciudadanos, sino por el tejido económico que depende de una red ágil y moderna”, defendió Dalmau.
La visita ha servido también para evidenciar un cambio de tono en la relación institucional. Farrés agradeció públicamente el acompañamiento de la Generalitat en la negociación con el Estado para desbloquear la cesión de la caserna militar, un trámite imprescindible para la expansión del Parc Taulí. “Hasta ahora luchábamos solos. Hoy sentimos que Sabadell no está sola”, subrayó la alcaldesa.
Con la Ronda Nord como bandera, el Govern se ha propuesto retomar una agenda de infraestructuras que, según Dalmau, “Catalunya no puede seguir postergando si quiere recuperar el liderazgo económico en España y Europa”.
Estamos trabajando para ampliar la información
