Sutton reabrirá renovado el 26 de septiembre: así luce ahora una de las discotecas emblemáticas de Barcelona

La renovación es tan integral que finalmente la discoteca Sutton ha pospuesto unos días sus planes de reapertura para que la sala luzca al 100% todos sus cambios: levantará el telón el viernes 26 de septiembre con una gran fiesta para su clientela y para todos aquellos 'clubbers' que quieran redescubrirla. La familia Cano, propietaria del negocio de la calle Tuset, ha hecho una apuesta millonaria para asegurar que la sala esté en el podio de las mejores de Barcelona, dotándola de más espectacularidad y tecnología, pero con un diseño glamuroso que marque la diferencia, explican. La reforma llega justo a tiempo para que Sutton celebre a lo grande su 25 aniversario como discoteca, tras una etapa previa en que ya fue sala de fiestas.

EL PERIÓDICO ha visitado la recta final de obras, que en las últimas semanas han comportado la renovación de todo lo que no se ve pero garantiza un mayor confort para los usuarios: nueva climatización, instalaciones eléctricas y de agua, entre otros. Ahora afronta la colocación del mobiliario y decoración final, pero a simple vista son llamativos algunos cambios. En especial la reubicación de la cabina del DJ, más integrada en la sala. Y también la creación de otro espacio con discjockey en los baños de la planta inferior, que ganan en diseño y seguirán contando con un área de tocador llamada a triunfar en Instagram. Allí se ubica también una nueva barra de chupitos, para amenizar la visita o la espera, aprovechando la animación que tendrá esta zona, cuenta su director, Robert Massanet.

Antonio Cano y Robert Massanet, en la recta final de reforma de Sutton, esta semana. / Elisenda Pons / EPC

Los habituales de la casa descubrirán también sustanciales mejoras en los privados, con una pequeña reducción de mesas para ganar comodidad y vistas. "Ahora todas serán buenas", subraya Antonio Cano, en representación de la saga que lidera también otros locales destacados en el ocio nocturno de Barcelona, como son Gatsby, Bikini Barcelona y la mítica sala Imperator, esta desde finales de los años 70. El empresario destaca que la transformación de Sutton en la zona alta busca mantener en el máximo "nivel de calidad" su oferta de diversión, atrayendo a un público en sintonía. Coincide en el tiempo con una ola de reformas en otras pistas destacadas de la ciudad.

El proyecto del arquitecto Daniel Poch ha supuesto derribar todos los elementos decorativos del local y sustituirlos de arriba a abajo. Aunque las barras de la sala principal mantienen ubicación, lucen mucho más. Sin embargo las miradas se irán rápidamente a los efectos visuales, con pantallas led en techo y paredes, que ocupan un total de 75 metros cuadrados, muestra Massanet. El club ya había vivido mejoras desde que los Cano la convirtieron en discoteca en 2001, pero ahora dará el mayor salto cualitativo. Tanto, que esperan incrementar un 10 o 15% su actual facturación anual.

La transformación, que por supuesto ha mejorado los recursos de sonido, se acompañará de una nueva oferta de DJ residentes y una ambiciosa programación de figuras internacionales, en especial en las primeras semanas para dar a conocer la nueva propuesta. Massanet señala que los contenidos serán muy diferenciados según los días (cinco sesiones semanales), ya que los miércoles noche cuentan con un público más joven y con mucha presencia de estudiantes de Erasmus extranjeros, mientras que el fin de semana el target suele oscilar entre los 25 y 45 años. En esta nueva etapa, mantienen los tardeos de sábado que incorporaron con gran éxito, que condimentan con algunas fiestas de la mano de artistas populares de principios de los 2000, atrayendo a clientes de más de 40 años. Pero anuncian que seguramente aumentarán los planes de tardeo a corto plazo.

Aspecto del interior de la discoteca Sutton tras la remodelación, en Barcelona. / DPOCH STUDIO

Casi 50 años de trayectoria

La madurez de Sutton, que el año que viene sacará pecho (y más fiestas) por su cuarto de siglo como club, ha ido en paralelo a la consolidación de Tuset como un eje de ocio nocturno. Enfatizan que en este tiempo han multiplicado recursos en vigilancia y limpieza en el entorno para evitar que la calle muriese de éxito. Las pistas de baile en la zona son tres, pero el terraceo en algún local que incumplía la normativa provocó una ola de sanciones municipales, y el eje busca ahora un equilibrio de usos respetuoso.

Muy cerca, el negocio se retroalimenta con Gatsby, el local con 'dinner show' que más triunfa en la ciudad y que este año celebra 10º aniversario. Se ha convertido en referente para el turismo y muchos expats que adoran las cenas con espectáculos de calidad (se estrena uno cada año), mientras que los barceloneses lo visitan en ocasiones especiales y habitualmente para primeras copas (hasta las 3.00 horas), calentando motores antes de ir a Sutton.

Hace apenas dos años que la empresa familiar renovó también el mítico Bikini Barcelona (en la Illa Diagonal) que gestionan desde hace más de una década, con una oferta centrada ahora en música electrónica y sesiones de pinchadiscos internacionales.

Mención aparte merece otro histórico, Imperator, uno de los pocos superivivientes en la ciudad en materia de salas de fiestas, donde el padre de Antonio se consolidó antaño como empresario del ocio, tras una experiencia previa en la sala Camoa. En la actualidad, la sala de la calle de Còrsega, donde varias generaciones han danzado al son de sus orquestas, combina la actividad de bailes de salón con las sesiones de discoteca juvenil, mientras intenta redefinir su futuro. Los barceloneses que bailaban pasodobles y mambo se han hecho mayores, y el relevo maduro creció ya con decibelios de discoteca en las venas, así que los Cano estudian cuál es el siguiente paso. De momento, la estirpe se expande, ya que otro negocio de éxito, el Jacqueline Barcelona, en Enric Granados, es un proyecto personal de su hijo Toni.