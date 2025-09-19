En una pelea
Detenido un hombre en Barcelona por apuñalar a otro en un pulmón
La Guardia Urbana ha arrestado al presunto autor del navajazo, tras una pelea en el barrio de Trinitat Vella, en la que el herido ha sufrido lesiones de gravedad
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre este viernes por la tarde tras apuñalar presuntamente a otro durante una pelea en el barrio de Trinitat Vella, informan fuentes policiales a Europa Press.
Los hechos han ocurrido sobre las 18:00 horas en la calle Finestrelles. Por causas que ahora se investigan, se enzarzaron en una pelea y uno de ellos apuñaló a otro, que ha sido trasladado al Hospital Vall d'Hebron por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estado grave.
Según ha avanzado 'El Caso', la víctima ha recibido un navajazo en el pulmón. Ha sufrido un neumotórax del que está siendo tratado en el hospital.
