Cornellà pone en marcha un nuevo sistema de cierre y apertura de los contenedores de orgánico y restos

Los contenedores de orgánico (tapa marrón) y de restos (tapa gris) de Cornellà (Baix Llobregat) se cerrarán y solo podrán abrirse con una aplicación móvil, tarjeta o llavero personalizados a partir de octubre de 2025. El cierre de los contenedores de orgánica y restos se realizará de manera progresiva. De este modo, el Ayuntamiento de Cornellà explica en un comunicado que el sector Famades en Almeda y el barrio de Sant Ildefons serán las primeras zonas donde se empezará la implantación a partir de octubre.

"En cada zona se realizarán campañas con informadores municipales que pasarán por cada domicilio para informar sobre el funcionamiento de todo el procedimiento de apertura de estos contenedores, así como el de la app móvil. También entregarán las tarjetas y llaveros correspondientes (dos por vivienda)", apunta el consistorio. Durante el tiempo que dure el proceso de implantación, también se instalarán módulos informativos en los barrios correspondientes para poder "ofrecer información a la ciudadanía de forma directa y resolver duda"s. Estos módulos atenderán al público por las mañanas de lunes a sábado de 10 a 13:30 horas, y por las tardes de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas.

Además, el ayuntamiento de Cornellà ha activado una web para ofrecer toda la información sobre el nuevo sistema y donde se irá introduciendo progresivamente el calendario de implantación.

Por ahora, los contendores de papel y cartón (azul), envases (amarillo) y vidrio (verde) se abrirán como hasta ahora, accionando un botón, sin necesidad de usar la tarjeta, el llavero o la app. Todos los contenedores podrán utilizarse de lunes a domingo, durante las 24 horas. "El sistema está diseñado para minimizar el incivismo, fomentar una correcta separación de residuos desde el origen y establecer criterios incentivadores del reciclaje en la bonificación de la tasa de recogida de residuos", sostiene el gobierno local, que insiste en que el objetivo es "reducir la generación de residuos e incrementar los porcentajes actuales de recogida selectiva", principalmente de la orgánica, para poder cumplir con los objetivos que marca la Unión Europea (UE), que exige reciclar antes de 2030 al menos un 60% de los residuos que generamos; actualmente, Cornellà recicla en torno al 34% de todos los residuos que genera.

Asimismo, la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, obliga a todos los ayuntamientos a establecer una tasa que cubra el 100% del coste del servicio de recogida de residuos. Para fomentar el reciclaje y ahorrar en la tasa de recogida de residuos, el Ayuntamiento de Cornellà ha establecido este nuevo sistema, que permitirá gestionar bonificaciones de la tasa y tener una ciudad más sostenible, verde y comprometida.