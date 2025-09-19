Barcelona instala sensores en parques infantiles para medir su uso

El Ayuntamiento de Barcelona está instalando diversos sensores de volumetría en parques infantiles de la ciudad para recoger información sobre los usos que hacen los niños de estas instalaciones. Los aparatos, que irán rotando por distintos parques, no graban imágenes ni sonidos, pero recogen metadatos para analizar la actividad.

Según ha informado el consistorio este viernes, los aparatos intuirán el rango de edad de los niños a partir del tamaño de los usuarios; registrar la duración de su estancia en el parque y las franjas horarias, así como identificar los usos dentro del área de juego.

Esta actuación se enmarca en un proyecto municipal para realizar un diagnóstico de los parques y desarrollar un modelo de juego adaptado tanto a los usos de los niños como a la situación climática de la ciudad, con espacios con más sombra y más vegetación. Por ello, el ayuntamiento ha informado de que instalará 20 sensores de volumetría que irán rotando cada uno o dos meses por los parques y, durante estas primeras semanas, se colocarán diez y estarán repartidas por los diferentes distritos de la capital catalana.

Las primeras áreas de juego donde se instalarán son: la plaza de Sant Miquel, en Ciutat Vella; los jardines de la Indústria, en el Eixample; los jardines de la Mediterrània, en Sants-Montjuïc; la plaza de Margarita Rivière Martí, en Les Corts; los jardines de Elvira Farreras Valentí, en Sarrià - Sant Gervasi; los jardines de Maria Baldó, en Gràcia; la plaza de les Pedreres de Can Baró, en Horta-Guinardó; la plaza del Virrei Amat, en Nou Barris; y el parque de Antoni Santiburcio, en Sant Andreu.

Los sensores se probaron antes del verano en el equipamiento municipal del Viver de Tres Pins, donde se estableció una zona de 300 metros cuadrados para realizar la prueba y también se registró manualmente toda la actividad. Según el ayuntamiento, la información recogida es "muy fiable", con un 95% de coincidencia.

Esta actuación se suma a la instalación de termobotones en los elementos de juego para medir la temperatura de los parques, de sensores de conteo en las puertas de acceso, así como de pulseras para los niños con el fin de conocer su actividad y cerca de 10.000 encuestas a familias usuarias de estos espacios.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha explicado este viernes ante los medios que con estas herramientas quieren "mejorar de forma constante y progresiva" los espacios de juego. El objetivo es que sean de mayor calidad, inclusivos y adaptados a las necesidades reales de los niños y las familias, con información que, a su vez, debe permitir optimizar la gestión y el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa para consolidar un modelo de área de juego infantil se enmarca dentro del Plan del juego en el espacio público con horizonte 2030. La idea es que Barcelona sea una "ciudad jugable" y adaptada a las necesidades de los niños para promover los valores del juego para la salud, la actividad física y la vida comunitaria.