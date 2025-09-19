Las líneas de bus interurbano con conexión con la UAB incorporan 80 expediciones más este curso

Las 20 líneas de autobús interurbano que conectan con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) incorporan en este curso más de 80 expediciones. La más utilizada, el Express E3 que une Barcelona con la universidad y que el año pasado superó los dos millones de viajes, sumará 27 nuevas expediciones por sentido a partir del 22 de septiembre, para un total de 102. El mismo día, la regular B6, que pasa por Sabadell, Barberà y Badia del Vallès, dispondrá de ocho expediciones por sentido, cinco más de sentido. La 648 que une Montcada i Reixac, Ripollet y Cerdanyola con la UAB gana ocho expediciones para un total de 24 por sentido y la de Mataró, la 865, ofrece 14, tres más de ida y dos de vuelta. La línea regular Igualada-Martorell-UAB suma una por sentido para un total de tres.

Las líneas de bus que enlazan con el campus de Bellaterra registraron en 2024 un total de 2.707.191 viajes, un 20% más de viajes que el año anterior y un 87,33% más que en 2019, antes de la pandemia. Destaca especialmente la línea Manresa-UAB, que en 2024 tuvo un aumento del 140% frente a 2019 y del 34% frente a 2023, así como la línea 490 Vilafranca del Penedès-UAB: se puso en funcionamiento en 2022 y experimentó un crecimiento del 165% de 2023 a 2024.

Todas estas actuaciones van en la línea de satisfacer la demanda creciente. Están incluidas en el plan de choque de mejoras del bus interurbano, que el Departament de Territori empezó a ejecutar antes del verano. Prevé una inversión de 17 millones de euros entre este 2025 y 2026 en corredores con alta demanda o que tienen corredores con alta demanda. El plan está financiado con ocho millones de euros del propio departamento y con nueve millones de euros del fondo climático.