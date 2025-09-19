Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia "opacidad"

La investigación del gobierno de Sant Cugat (Junts y ERC) sobre un supuesto alud de empadronamientos sospechosos durante este verano —324 en apenas tres semanas, según datos del ejecutivo local— ha abierto un frente político en la ciudad. Mientras el alcalde Josep Maria Vallès (Junts) y el teniente de alcalde Jordi Puigneró apuntan a la existencia de una “mafia organizada”, la oposición municipal acusa al ejecutivo de opacidad y de utilizar el caso políticamente.

El PSC de Sant Cugat critica que el consistorio no informara ni a la ciudadanía ni a la oposición hasta un mes después de detectar las irregularidades. “Es un nuevo caso de ocultación de información”, denuncian los socialistas, que además reprochan que el gobierno de Junts y ERC no trasladara los indicios a los cuerpos de seguridad de inmediato.

“Ante un posible fraude hay que actuar con responsabilidad institucional, presentar denuncias a las autoridades competentes y no hacer declaraciones interesadas en los medios”, señalan desde el PSC, que reclama tolerancia cero contra el fraude, pero advierte: “El padrón no puede ser usado como excusa para poner trabas a quienes realmente viven en Sant Cugat”.

Por su parte, la CUP acusa directamente al gobierno local de jugar con los derechos de los vecinos “para rascar cuatro votos” y de acercarse “a los postulados de la extrema derecha”. La formación ha puesto en marcha un buzón de denuncias ciudadanas para recopilar casos de personas que aseguran haber sido dadas de baja sin justificación o que han encontrado obstáculos para empadronarse. “Defenderemos jurídicamente a cualquiera que vea vulnerado su derecho a estar en el padrón”, afirman.

De este modo, mientras el gobierno insiste en que está actuando contra un entramado fraudulento, la oposición alerta del riesgo de criminalizar la diversidad y restringir derechos básicos en la ciudad.