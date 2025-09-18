Un tribunal anula el nombramiento de un alto cargo de Barcelona por méritos sobrevalorados

El Ayuntamiento de Barcelona dirime este septiembre qué hacer con un alto cargo del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que fue nombrado en noviembre de 2022, a seis meses de terminar el segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa. El juzgado de lo contencioso administrativo número 16 declaró nula la designación en 2023, al considerar que se sobrevaloró la experiencia del finalista. El consistorio no lo ha destituido, por lo que el tribunal envió este 30 de julio un requerimiento para que se ejecute la sentencia en un plazo máximo de dos meses.

El cargo en cuestión es Jaume Muñoz Jofre, director de Patrimonio Cultural de Barcelona. Es historiador y tiene 35 años. Varios candidatos descartados para el puesto presentaron alegaciones, sin ningún éxito. La mayoría son especialistas con larga trayectoria en instituciones públicas catalanas. Dos de los afectados persistieron en su oposición y acudieron a la justicia, que ha dado la razón a una de las dos demandas presentadas.

Según detalla la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el proceso de selección exigía una “experiencia mínima de tres años en puestos de dirección y mando en organizaciones públicas o privadas”. La comisión de valoración consideró cumplido este requisito al haber ejercido el aspirante “cuatro meses como jefe de redacción de la revista L'Avenç” y “tres años como jefe de accesos de las entradas en Sant Pau y Espai Liceu en el Gran Teatre del Liceu”, función que consistía principalmente en coordinar a acomodadores subcontratados a través de Manpower.

El juez deja muy claro su parecer: “Entiende este juzgador, sin mayor preámbulo, que la experiencia profesional del Sr. Muñoz Jofre no cubre las exigencias mínimas de la convocatoria”. “Carece de cualquier relación con las funciones de dirección propia del puesto de trabajo para el que ha sido nombrado”, abunda. Es más, reprocha al jurado que “la discrecionalidad técnica no puede amparar una manifiesta desviación y arbitrariedad que resulta palmaria de la mera comparación de los currículums” del resto de candidatos.

Destitución a la vista

Fuentes consultadas, que piden anonimato, aseguran que Muñoz ya se habría despedido de su equipo del Palau de la Virreina e incluso ya habría avanzado a varios directores de museo que será destituido en breve. Portavoces municipales evitan confirmar este extremo y supeditan la decisión sobre el futuro de Muñoz a un esclarecimiento de la actuación requerida: “Ha habido una sentencia, los servicios jurídicos han pedido una aclaración de la sentencia y estamos esperando respuesta”.

“La sentencia haría retrotraer el proceso [de selección] hasta el momento de las entrevistas, pero estamos a la espera de la aclaración por parte del juez”. La principal duda, apuntan fuentes conocedoras, es si hay que convocar un nuevo concurso desde cero o deben seleccionar a otro candidato que llegara a la fase de entrevistas hace tres años.

Jaume Muñoz Jofre, autor de 'La España corrupta (1875 a 2016)' en una imagen de 2018 / Diari de Mallorca

La sentencia, de hecho, declara nulos dos documentos. Por un lado, la desestimación municipal de los recursos de los candidatos descartados, firmada el 15 de noviembre de 2022 por el teniente de alcaldía de Cultura, que era Jordi Martí Grau, hoy secretario de Estado de Cultura. Por otro lado, tumba la resolución de la entonces gerente municipal Sara Berbel oficializando el nombramiento en la gaceta municipal 15 días después.

Responsabilidades asignadas

Como director de Patrimonio Cultural de Barcelona, Muñoz es responsable de diseñar y desarrollar estrategias para la dinamización de los centros patrimoniales de la ciudad y también coordinar los museos y otros equipamientos patrimoniales municipales, como el museo de historia, el monasterio de Pedralbes o el castillo de Montjuïc. Asimismo, debe supervisar las políticas de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural y las iniciativas relacionadas con la recuperación de la memoria y la historia local. Además, representa al consistorio en consorcios vinculados al patrimonio, como el del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Muñoz es doctor en Historia Comparada, Política y Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cuenta también con un máster en Historia Contemporánea y una licenciatura en Historia por la UAB. Al consistorio se incorporó en 2017 como técnico en gestión cultural. Antes, su actividad profesional estuvo centrada principalmente en la investigación histórica y la divulgación. También ha publicado numerosos artículos en la revista L’Avenç, dirige su padre, el historiador Josep Maria Muñoz i Lloret.

Su trayectoria académica ha estado vinculada a temas como la historia del socialismo en Catalunya durante el franquismo y la Transición, así como el estudio de la corrupción política y administrativa en España. Ha publicado los libros ‘La España corrupta. Breve historia de la corrupción (1875-2016)’ y ‘Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982’, que divulga la historia del PSC.