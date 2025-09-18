Terrassa inicia la reparación del muro de Can Parellada derribado el pasado verano por un coche

El Ayuntamiento de Terrassa ha comenzado esta semana las obras de reposición y mejora del muro de la calle Bulgària, en el barrio de Can Parellada, que resultó dañado el verano pasado tras el impacto de un vehículo. La intervención, con un presupuesto de 52.341,23 euros, tiene un plazo de ejecución previsto de mes y medio.

El muro, que separa la calle de las cocheras y salva un desnivel de más de dos metros, sufrió graves desperfectos. Según explicó la concejala de Obras Públicas, Montserrat Alba, "el muro había quedado deteriorado, y desde el Ayuntamiento protegimos provisionalmente la zona para poder redactar y aprobar el proyecto de reparación. Con esta intervención se resolverán las deficiencias de la estructura".

El proyecto contempla la construcción de un nuevo muro de hormigón armado sobre el existente, en un tramo de unos 20 metros, incluyendo la parte derribada por el choque y los laterales afectados. También se repararán las grietas y fisuras del resto de la estructura, así como el desconchado. El conjunto se acabará con enlucido, pintado y la colocación de una pieza cerámica en la parte superior. Además, se repintará y se volverá a pavimentar la acera afectada por las obras. El consistorio prevé que la actuación quede finalizada en aproximadamente seis semanas.