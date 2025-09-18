Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sirera pide la destitución del director de Patrimonio Cultural de Barcelona por su nombramiento “arbitrario”

El líder del PP cree que Jaume Muñoz Jofre “no puede seguir ni un minuto más en el cargo” tras la anulación judicial de su designación

Un tribunal anula el nombramiento de un alto cargo de Barcelona por méritos sobrevalorados

Daniel Sirera en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona.

Daniel Sirera en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido la destitución del director de Patrimonio Cultural, Jaume Muñoz Jofre, por su nombramiento “arbitrario, con intereses políticos y marcado por falta de transparencia” por parte del anterior gobierno municipal de Ada Colau y Jaume Collboni. El presidente popular ha reaccionado así a la noticia avanzada por EL PERIÓDICO sobre la anulación que el tribunal ha hecho del nombramiento de este alto cargo del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) por méritos sobrevalorados.

“Los barceloneses merecen una gestión transparente y profesionales elegidos por su valía, no por su proximidad ideológica”, ha opinado Sirera en declaraciones a este diario, y ha considerado que Muñoz Jofre “no puede seguir ni un minuto más en el cargo”. El ayuntamiento recibió este julio un requerimiento judicial para ejecutar en dos meses una sentencia de 2023 que no se ha hecho efectiva y ahora dirime qué hacer.

El dirigente popular ha instado al actual gobierno de Jaume Collboni a aclarar “por qué se descartó a otros candidatos con mayor experiencia y qué criterios se aplicaron en el proceso de selección”, con el fin de esclarecer si la candidatura de Muñoz Jofre fue sobrevalorada de manera interesada.

Además, Sirera ha señalado que Jordi Martí Grau, actual secretario de Estado de Cultura y exteniente de alcalde de Cultura del consistorio, debería comparecer públicamente en el Ayuntamiento de Barcelona para explicar los motivos que le llevaron en su etapa municipal a "rechazar los recursos presentados por otros aspirantes".

