Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

El gobierno municipal de Sabadell (Vallès Occidental) aguarda la llegada de un informe jurídico que marcará las posibles vías para recuperar el antiguo cuartel de la Guardia Civil, conocido popularmente como 'La Caserna' y destinarla a las futuras consultas externas del hospital Parc Taulí que tendría que estar listo en menos de un mes. La alcaldesa, Marta Farrés, ha explicado en una entrevista en Ràdio Sabadell que el documento estará listo “en dos o tres semanas” y que, una vez estudiadas las opciones, el consistorio “moverá ficha” sobre el proyecto.

El informe llega después de que el Tribunal Supremo pusiera fin a un prolongado litigio sobre la titularidad del edificio, conocido popularmente como ‘la Caserna’. El alto tribunal dio la razón al Estado y negó al Ayuntamiento la potestad de haber declarado nulo, de manera unilateral en 2018, el convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior, que preveía la cesión del cuartel a cambio de tres millones de euros y la entrega de un solar municipal de 5.000 metros cuadrados.

