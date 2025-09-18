Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En menos de un mes

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento analiza opciones tras la resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre la titularidad del edificio

El Supremo da la razón al Estado y anula la recuperación del cuartel de la Guardia Civil a cargo del Ayuntamiento de Sabadell

El ministro alfredo perez rubalcaba firma un acuerdo para ceder la caserna de la guardia civil al centro hospitalario parc taulí

El ministro alfredo perez rubalcaba firma un acuerdo para ceder la caserna de la guardia civil al centro hospitalario parc taulí / Josep Garcia

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sabadell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El gobierno municipal de Sabadell (Vallès Occidental) aguarda la llegada de un informe jurídico que marcará las posibles vías para recuperar el antiguo cuartel de la Guardia Civil, conocido popularmente como 'La Caserna' y destinarla a las futuras consultas externas del hospital Parc Taulí que tendría que estar listo en menos de un mes. La alcaldesa, Marta Farrés, ha explicado en una entrevista en Ràdio Sabadell que el documento estará listo “en dos o tres semanas” y que, una vez estudiadas las opciones, el consistorio “moverá ficha” sobre el proyecto.

El informe llega después de que el Tribunal Supremo pusiera fin a un prolongado litigio sobre la titularidad del edificio, conocido popularmente como ‘la Caserna’. El alto tribunal dio la razón al Estado y negó al Ayuntamiento la potestad de haber declarado nulo, de manera unilateral en 2018, el convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior, que preveía la cesión del cuartel a cambio de tres millones de euros y la entrega de un solar municipal de 5.000 metros cuadrados.

Estamos trabajando para ampliar la información

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
  2. Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
  3. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  4. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  5. Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
  6. La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
  7. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  8. Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

Operativo de Mossos en la estación del Nord de Barcelona en busca de drogas y armas

Operativo de Mossos en la estación del Nord de Barcelona en busca de drogas y armas

Terrassa inicia la reparación del muro de Can Parellada derribado el pasado verano por un coche

Terrassa inicia la reparación del muro de Can Parellada derribado el pasado verano por un coche