En menos de un mes
Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil
El Ayuntamiento analiza opciones tras la resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre la titularidad del edificio
El Supremo da la razón al Estado y anula la recuperación del cuartel de la Guardia Civil a cargo del Ayuntamiento de Sabadell
El gobierno municipal de Sabadell (Vallès Occidental) aguarda la llegada de un informe jurídico que marcará las posibles vías para recuperar el antiguo cuartel de la Guardia Civil, conocido popularmente como 'La Caserna' y destinarla a las futuras consultas externas del hospital Parc Taulí que tendría que estar listo en menos de un mes. La alcaldesa, Marta Farrés, ha explicado en una entrevista en Ràdio Sabadell que el documento estará listo “en dos o tres semanas” y que, una vez estudiadas las opciones, el consistorio “moverá ficha” sobre el proyecto.
El informe llega después de que el Tribunal Supremo pusiera fin a un prolongado litigio sobre la titularidad del edificio, conocido popularmente como ‘la Caserna’. El alto tribunal dio la razón al Estado y negó al Ayuntamiento la potestad de haber declarado nulo, de manera unilateral en 2018, el convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior, que preveía la cesión del cuartel a cambio de tres millones de euros y la entrega de un solar municipal de 5.000 metros cuadrados.
Estamos trabajando para ampliar la información
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
- Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
- La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels