Un robo de cobre en un campo de Montjuïc deja a oscuras a un millar de deportistas

A mediados de agosto se detectó un robo de cobre en las instalaciones deportivas de Pau Negre, en el anillo olímpico de Montjuïc de Barcelona, que ha afectado a unos mil usuarios que practican semanalmente diversos deportes en este campo como hockey sobre hierba, fútbol o atletismo. Media docena de entidades han explicado a EL PERIÓDICO que no se puede entrenar a partir del anochecer por la imposibilidad de encender las luces, ya que el robo ha dañado el cableado eléctrico.

De esta forma los clubs deportivos han tenido que distribuir los entrenamientos a diversas horas del día, aprovechando más la luz solar, o en otras instalaciones próximas a este estadio para poder dar cobertura a los compromisos de los equipos federados y de aficionados. Además, consideran que la situación puede agravarse en las próximas semanas cuando anochezca más temprano.

Imagen de las malas condiciones en las instalaciones de Pau Negre / El Periódico

En concreto, los afectados han lamentado que las instalaciones de Pau Negre están sin cableado ni transformadores y que hay muchas familias perjudicadas cuando empiezan las competiciones en fin de semana. Por eso, piden a los responsables del equipamiento que solucionen esta problemática con diligencia.

En una carta a este medio, la asociación de Usuarios del Pau Negre, polideportivo gestionado por IMEB, han lamentado la "falta de soluciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona y de la entidad gestora" tras un mes sin electricidad en "la única instalación pública de hockey hierba en Barcelona". Consideran que se pone "en riesgo la temporada", ya que "el robo dañó contadores y cableado, dejando los campos sin iluminación y alterando gravemente el día a día de clubes como la Sección de Hockey Hierba del Fútbol Club Barcelona, el Barcelona Hockey Club y el Catalonia Hockey Club, así como de otros equipos de fútbol base y atletismo".

En este sentido recuerdan que estas entidades deportivas "han tenido que comprimir sus horarios de entrenamiento, adaptándose a las horas de luz natural, e incluso han tenido que alquilar espacios alternativos para poder continuar con sus actividades".

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que junto a la empresa gestora de las instalaciones están realizando un proyecto de reparación del cableado para volver a garantizar el suministro eléctrico en el estadio. Además, han añadido que el robo se detectó a finales de agosto y que desde entonces se han puesto manos a la obra para solucionar el problema.

Reincidencia

Los robos de cobre han afectado a varias instalaciones deportivas de Montjuïc desde inicios de año. Los Mossos d'Esquadra investigan sustracciones cometidas entre enero y febrero en el campo de rugby de la Foixarda, dónde los cacos entraron a robar tres noches seguidas. También en el campo municipal de criquet. Estas instalaciones, aisladas y sin vigilancia, son un blanco fácil para los delincuentes que acuden a cortar trozos de cableado eléctrico de cobre que después venden en chatarrerías.

Imagen de las malas condiciones en las instalaciones de Pau Negre / El Periódico

Hace unos años los ladrones se llevaron cable de cobre de las Pistas Municipales de Tennis de Montjuïc, el Complex Esportiu Municipal Pau Negre – Parc Migdia, el estadio municipal de atletismo Joan Serrahima y el campo de La Foixarda. Pau Negre se llevó la peor parte, ya que en esa ocasión el robo dejó sin luz la mitad de las torres de iluminación de dos campos. Ahora la afectación es mayor, a la espera de que se restablezca el servicio.

Otras incidencias

Algunas de las entidades de Pau Negre afectadas también han señalado que las instalaciones están en condiciones precarias, con goteras en algunos vestuarios y elementos que se usan para entrenar, como porterías, que pueden suponer un peligro para los deportistas. Además, han recordado que algunos de ellos son menores de edad. Este estadio es de titularidad municipal pero está gestionado por una empresa privada.