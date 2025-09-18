Renfe atribuye un tercio de los retrasos a vandalismo y ampliará la vigilancia con drones

El vandalismo supone un tercio de las incidencias que provocan que los trenes de Renfe lleguen con retraso o, directamente, no circulen. Lo ha asegurado este jueves su representante Institucional en Catalunya, Antonio Carmona, que ha incidido en que la operadora trabaja "con los Mossos d'Esquadra en acciones quirúrgicas para actuar contra esta chacra", que obliga a inmovilizar los trenes, además de la mala imagen que ofrecen los que, con todas las pintadas, circulan por la red de Rodalies. Los planes pasan por ampliar las horas en las que los drones sobrevuelan las instalaciones y los talleres de Renfe.

"Tenemos unos 900 trenes y estamos más expuestos a los grafitis que otros operadores", ha explicado, refiriéndose a la imposibilidad de encerrar tal cantidad de material móvil dentro de dependencias. Los convoyes duermen al aire libre y están fácilmente a disposición de los grafiteros. Por las mañanas, es estado de los trenes, algunos también con desperfectos en su interior, impiden muchas veces que salgan en configuración larga. De repente, y sin previo aviso, los usuarios se encuentran con que llega a la estación un tren sencillo en hora punta y viajan enlatados o bien incluso no pueden ni subirse.

Nuevas soluciones

Renfe también está buscando otras soluciones como "la aplicación de nuevos productos" que mejorarían los resultados en la limpieza. Catalunya es donde se producen mayores daños en los trenes. Concentra la mitad del gasto en limpieza de toda la red ferroviaria estatal. Concretamente, supone un dispendio de 14 millones de euros al año, sin contar las pérdidas y los problemas que suponen para los usuarios que un tren no pueda circular.

Montcada Bifurcació es una de las estaciones donde se produce mayor vandalismo. Estas instalaciones encaran ahora su remodelación. De hecho, además de los drones, otra de las medidas previstas es el cierre perimetral en 29 zonas conflictivas de aquí a 2026 con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a las instalaciones.

Policía ferroviaria

Los retrasos por la acción de los grafiteros y la sensación de inseguridad en los trenes por la presencia de carteristas ha hecho que este jueves las plataformas de usuarios hayan reclamado a Renfe una policía ferroviaria en una jornada organizada por CCOO que las ha reunido junto con Renfe, Adif y FGC para tratar sobre la red ferroviaria en Catalunya. "Reclamamos una policía ferroviaria que ponga orden ante el vandalismo", ha afirmado el vicepresidente de la Asociación Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia. Una petición que ha secundado Dignitat a les Vies, en boca de su representante, Anna Gómez.

Ante esta reclamación, Renfe se ha remitido a esta colaboración que ya lleva a cabo con los Mossos d'Esquadra, y que parte del plan de medidas urgentes acordado en enero entre los responsables del Departament de Territori, Renfe, Mossos d’Esquadra y ADIF. Además de cámaras de videovigilancia con IA, Renfe prevé ampliar la plantilla de seguridad un 5% este año y el próximo.