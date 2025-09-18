La Policía de Sabadell amenaza con encerrarse en la comisaría si no mejoran sus condiciones

Unos sesenta miembros de la Policía Municipal de Sabadell se manifestaron este miércoles 17 de septiembre para exigir mejoras en sus condiciones laborales, una reivindicación que mantienen desde hace meses sin que, según denuncian, se haya alcanzado una solución definitiva.

Eñ portavoz del sindicato mayoritario SPL-CME, Xavier Bartrolí, advirtió: “Tenemos planteado realizar un cierre en Can Marcet”, en referencia a la comisaría, si la situación no se corrige, porque la responsabilidad de resolver este conflicto corresponde al Gobierno municipal. Bartrolí añadió que, pese a todo, esperan mantener el diálogo abierto y no prolongar la tensión más allá de lo estrictamente necesario.

Entre las principales reclamaciones de los policías figuran la mejora de la organización interna, la renovación de instalaciones y vestuario, y ajustes en complementos salariales, como el plus de festividad en las pagas extras. En su comunicado, los agentes denunciaron que la comisaría presenta un estado deficiente: goteras, inundaciones, presencia de insectos y roedores, vestuarios en mal estado y carencia de materiales esenciales, como radios, chalecos, ropa y vehículos adecuados. Subrayan que la falta de recursos no se debe a limitaciones presupuestarias, sino a una gestión que consideran insuficiente.

El mensaje de los policías remarca su compromiso con la función pública y su voluntad de que la Policía Municipal recupere la operatividad.