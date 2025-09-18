Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta

La Policía de Sabadell amenaza con encerrarse en la comisaría si no mejoran sus condiciones

Unos sesenta agentes se han manifiestado para denunciar instalaciones deterioradas, falta de recursos y carencias en vestuario y complementos salariales

Una "deuda" de 700.000 euros enfrenta a policía local y ayuntamiento en Sabadell

Policía Local de Sabadell

Policía Local de Sabadell / Ajuntament de Sabadell - Archivo

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sabadell
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unos sesenta miembros de la Policía Municipal de Sabadell se manifestaron este miércoles 17 de septiembre para exigir mejoras en sus condiciones laborales, una reivindicación que mantienen desde hace meses sin que, según denuncian, se haya alcanzado una solución definitiva.

Eñ portavoz del sindicato mayoritario SPL-CME, Xavier Bartrolí, advirtió: “Tenemos planteado realizar un cierre en Can Marcet”, en referencia a la comisaría, si la situación no se corrige, porque la responsabilidad de resolver este conflicto corresponde al Gobierno municipal. Bartrolí añadió que, pese a todo, esperan mantener el diálogo abierto y no prolongar la tensión más allá de lo estrictamente necesario.

Entre las principales reclamaciones de los policías figuran la mejora de la organización interna, la renovación de instalaciones y vestuario, y ajustes en complementos salariales, como el plus de festividad en las pagas extras. En su comunicado, los agentes denunciaron que la comisaría presenta un estado deficiente: goteras, inundaciones, presencia de insectos y roedores, vestuarios en mal estado y carencia de materiales esenciales, como radios, chalecos, ropa y vehículos adecuados. Subrayan que la falta de recursos no se debe a limitaciones presupuestarias, sino a una gestión que consideran insuficiente.

El mensaje de los policías remarca su compromiso con la función pública y su voluntad de que la Policía Municipal recupere la operatividad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
  2. Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
  3. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  4. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  5. Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
  6. La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
  7. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  8. Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels

La Policía de Sabadell amenaza con encerrarse en la comisaría si no mejoran sus condiciones

La Policía de Sabadell amenaza con encerrarse en la comisaría si no mejoran sus condiciones

Herido el conductor de una furgoneta al chocar con un tranvía en Barcelona

Herido el conductor de una furgoneta al chocar con un tranvía en Barcelona

El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies

El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies

Renfe atribuye un tercio de los retrasos al vandalismo y ampliará la vigilancia con drones

Renfe atribuye un tercio de los retrasos al vandalismo y ampliará la vigilancia con drones

Así fue la gala de Barceloní de l'Any 2025

Así fue la gala de Barceloní de l'Any 2025

Sirera pide la destitución del director de Patrimonio Cultural de Barcelona por su nombramiento “arbitrario”

Sirera pide la destitución del director de Patrimonio Cultural de Barcelona por su nombramiento “arbitrario”

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones