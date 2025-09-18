Trenes
Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies
Las expediciones afectadas son las de las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17
Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello
La presencia de un objeto metálico de grandes dimensiones en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge-Gornal ha obligado a Renfe a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies este jueves por la tarde, según ha informado la compañía ferroviaria. Las expediciones afectadas son las de las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17; en las cuales los trenes pueden permanecer parados y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado.
Renfe informa que se ha cancelado la expedición de nuevos trenes con origen o destinación Vilanova i la Geltrú, Castelldefels i Granollers Centre. Además, los trenes que salgan o lleguen de Sant Vicenç de Calders harán parada en todas las estaciones del recorrido.
Este incidente sucede después de que esta mañana también se haya registrado retrasos en las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 por otra incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Garraf y Sitges. Esto ha obligado que los trenes con origen o destinación Vilanova i la Geltrú a empezar y acabar recorrido en Garraf. Los trenes de Sant Vicenç de Calders también han hecho parada en todas las estaciones. La incidencia se había resuelto poco antes de las cinco de la tarde.
