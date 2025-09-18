Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trenes

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

Las expediciones afectadas son las de las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

Avaria a la catenària d’un tren de Rodalies entre Bellvitge i Gavà, el març passat. | ZOWY VOETEN

Avaria a la catenària d’un tren de Rodalies entre Bellvitge i Gavà, el març passat. | ZOWY VOETEN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presencia de un objeto metálico de grandes dimensiones en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge-Gornal ha obligado a Renfe a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies este jueves por la tarde, según ha informado la compañía ferroviaria. Las expediciones afectadas son las de las líneas R2, R2 Nord, R2 Sud, R14, R15, R16 i R17; en las cuales los trenes pueden permanecer parados y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado.

Renfe informa que se ha cancelado la expedición de nuevos trenes con origen o destinación Vilanova i la Geltrú, Castelldefels i Granollers Centre. Además, los trenes que salgan o lleguen de Sant Vicenç de Calders harán parada en todas las estaciones del recorrido.

Este incidente sucede después de que esta mañana también se haya registrado retrasos en las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 por otra incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Garraf y Sitges. Esto ha obligado que los trenes con origen o destinación Vilanova i la Geltrú a empezar y acabar recorrido en Garraf. Los trenes de Sant Vicenç de Calders también han hecho parada en todas las estaciones. La incidencia se había resuelto poco antes de las cinco de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
  2. Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
  3. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  4. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  5. Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
  6. La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
  7. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  8. Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones

Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya tras una inversión de más de 100 millones

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

Sabadell espera un informe jurídico para decidir el futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil

La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

Operativo de Mossos en la estación del Nord de Barcelona en busca de drogas y armas

Operativo de Mossos en la estación del Nord de Barcelona en busca de drogas y armas

Terrassa inicia la reparación del muro de Can Parellada derribado el pasado verano por un coche

Terrassa inicia la reparación del muro de Can Parellada derribado el pasado verano por un coche