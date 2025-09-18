Golpe policial
Una narcopeluquería del Raval destapa una red de compraventa de relojes de lujo robados
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres hombres, dos de los cuales acumulaban 32 arrestos
Detenidas 17 personas en el Raval de Barcelona por revender móviles robados
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas en una operación contra una peluquería del Raval de Barcelona usada como tapadera para el narcotráfico y que ha destapado una red de compraventa de joyas y relojes de lujo robados, uno de ellos valorado en 180.000 euros.
Según han informado este jueves los Mossos, la operación se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre, cuando localizaron 50 gramos de cocaína, 400 de hachís y más de mil pastillas de benzodiazepina en la falsa peluquería. Los agentes también hallaron joyas y cuatro relojes de lujo, uno de ellos valorado en unos 180.000 euros, así como 6.500 euros en efectivo.
En la peluquería donde se arrestó a los tres hombres, de entre 26 y 45 años y de los cuales dos acumulan 32 arrestos previos, los Mossos también localizaron armas blancas, aerosoles de pimienta, un arma simulada y varias botellas de óxido nitroso.
A raíz de los hallazgos de las joyas y los relojes de lujo, los Mossos sospecharon que los detenidos se podrían dedicar también a la compraventa de objetos robados, por lo que al día siguiente registraron dos domicilios del distrito del Eixample en los que residían, en los que localizaron otros 19 relojes, algunos de gama alta, 30.000 euros en efectivo y joyas presuntamente robadas.
