Más de la mitad de las escuelas de la metrópolis de Barcelona conviven con entornos "críticos" para la salud de los niños

“Estamos delante de un problema de salud pública”. Un pionero y reciente estudio ha constatado que más de la mitad de las escuelas del área metropolitana de Barcelona, incluidas las de la capital catalana, conviven con espacios “críticos” para la salud de los niños. Las palabras de alerta corresponden a la vicepresidenta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y presidenta de la Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), Janet Sanz, quien remarca también que el informe constata como ninguna escuela cumple los estandars de calidad del aire que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que un 90% tampoco cumplen con los nuevos índices de la Unión Europea (UE). “Si no hacemos nada, en 2030 no cumplirán con los índices fijados por la UE”, añade Sanz.

El estudio, titulado ‘Millorar els entorns escolars-Metodologia d’anàlisi i estat actual en l’àmbit metropolità de Barcelona’, ha analizado 916 centros de los 36 municipios que integran el AMB –497 públicos, 332 concertados y 87 privados–. Así, propone un "índice sintético de valoración" –de 0 a 28 puntos– que combina indicadores de movilidad, medio ambiente, seguridad vial, vulnerabilidad climática y características de los centros. Cuanto más alta es la puntuación, peores son las condiciones del entorno escolar. El informe se ha presentado públicamente este jueves 18 de septiembre en la jornada '¿Cómo mejoramos los entornos escolares?', donde se han debatido estrategias y propuestas para revertir esta situación.

De este modo, el informe expone que el 57% de los centros analizados –lo que supone un total 528 escuelas estudiadas– se encuentran en la franja con peores condiciones –más de 15 puntos–. Pero, además, un “preocupante 13%” –118 escuelas– alcanzan el peor rango posible –entre 21 y 25 puntos–. La mayoría de los centros con perores índices se ubican en zonas con alta densidad de población, poco verde urbano, poco espacio público, vulnerabilidad social y altos índices de contaminación. Así, las principales áreas afectadas son ‘sospechosas habituales’ como el norte de L’Hospitalet de Llobregat, Ciutat Vella o los barrios colindantes entre Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Son precisamente los barrios con mayor densidad de población de toda la UE, según los últimos datos del Eurostat, y, a su vez, las áreas con mayores índices de vulnerabilidad de Barcelona y su conurbación.

El estudio, como bien dice el nombre, más allá de la radiografía de la dramática situación actual, aspira a ser un motor de cambio para los entornos escolares más perjudicados. Xavier Matilla, arquitecto urbanista y profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en que el informe no es un "documento finalista", sino que aspira a ser una herramienta para que los distintos ayuntamientos de la metrópolis de Barcelona puedan desarrollar planes de mejora, con el apoyo técnico del AMB y el PEMB. "A veces, proyectos como las pacificaciones, las superillas... parece que solo los pueden hacer las grandes ciudades. El objetivo es que vaya más allá; romper con la idea de que solo Barcelona se puede permitir estos proyectos de transformación urbana", destaca Janet Sanz, quien dice ser consciente de que muchas urbes, pese a contar con un presupuesto muy inferior al de la capital catalana, ya intentan sacar adelante iniciativas en esta misma línea.

Tanto Sanz como Matilla son conscientes de las reticencias que pueden levantar en algunos sectores de la sociedad grandes cambios urbanísticos en pro de la sostenibilidad y en contra de elementos contaminantes, como, por ejemplo, el coche. Por ello, el objetivo del AMB es que las transformaciones en los entornos escolares, que logran un mayor consenso entre la población, funcionen como un trampolín y se acompañen de otras actuaciones urbanas para, más allá de las escuelas, mejorar los índices de contaminación o verde urbano en la metrópolis de Barcelona. "Empezar por las escuelas es la manera más directa y justa de ganar aire limpio, seguridad y convivencia en los barrios, y no podemos permitirnos retroceder”, reitera la vicepresidenta del AMB.

Crisis climática y Plan de Barrios

Sanz incide también en que, si no se cumplen los índices marcados por la UE, Barcelona volverá a estar "en el punto de mira" y podría activarse un nuevo proceso sancionador por el "incumplimiento de los indicadores". "Cuando entramos en el ayuntamiento [de Barcelona] ya arrastrábamos años de amenazas de sanción", añade. Con todo, más allá de las posibles sanciones administrativas, Sanz sostiene el riesgo que supone la actual emergencia climática y que "cuando actúas contra la contaminación, actúas contra la crisis climática". De modo que, "no solo evitamos las consecuencias administrativas, sino también las consecuencias de no ofrecer que nuestros infantes y vecinos vivan bien en Barcelona".

En esta misma línea, esta misma semana se publicaba un estudio dirigido por investigadores del Imperial College de Londres y la London School of Hygiene and Tropical Medicine sobre los efectos del calor extremo en las ciudades en el que Barcelona figura entre las urbes europeas más afectadas. Un análisis que estima 786 muertes vinculadas al calor extremo en la capital catalana y de las cuales 630 están directamente asociadas al calentamiento global, lo que supone un 80% del total.

La vicepresidenta del AMB, además, explica que desde la administración metropolitana han presentado el informea las conselleries de Salut y Educació y que les han respondido que la reforma de los entornos escolares "forma parte de sus prioridades". Además, asevera también que han acordado con el Govern de la Generalitat que las futuras convocatorias del nuevo Plan de Barrios incluyan una línea de subvención específica para la mejora de las inmediaciones de las escuelas, aprovechando que muchas de ellas se ubican también en los barrios más vulnerables.

Patios escolares

Otro de los elementos que ha estudiado el informe es la situación de los patios escolares y el espacio que tienen disponible para los alumnos. Las conclusiones en este ámbito, como en las demás, no son tampoco precisamente positivas. Así, el estudio constata que uno de cada tres centros educativos del área metropolitana cuenta con patios insuficientes según la normativa vigente –es decir, con menos de 1.056 metros cuadrados–. Aunque en los demás campos analizados las diferencias entre centros públicos y privados/concertados son mínimas, en este apartado sí que queda reflejado que la situación es "especialmente grave" en escuelas concertadas y privadas, donde casi la mitad no alcanzan los estándares mínimos.

De nuevo, municipios como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet son los que concentran los mayores déficits de espacios de juego y recreo para el alumnado. Además, la falta de zonas verdes también es una constante a lo largo del continuo urbano de Barcelona. En 12 municipios, más del 80% de las escuelas están en zonas con menos de 15 metros cuadrados de verde por habitante en un radio de 700 metros –una distancia que supone unos 15 minutos de desplazamiento a pie–, un "indicador clave de confort térmico y sombra".