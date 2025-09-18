Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Contra el genocidio

Una manifestación estudiantil en apoyo a Palestina corta el tráfico en la Diagonal de Barcelona

La ONU concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza

¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio contra el pueblo palestino?

Manifestación en apoyo al pueblo de Palestina corta la Diagonal en Barcelona

Manifestación en apoyo al pueblo de Palestina corta la Diagonal en Barcelona / .

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La avenida Diagonal de Barcelona ha registrado este jueves por la mañana importantes afectaciones a la movilidad en los dos sentidos de la marcha debido a una manifestación en apoyo a Palestina.

La protesta, organizada por sindicatos de estudiantes, ha cortado el tráfico en la zona. Los manifestantes han desplegando una pancarta con el lema “Aturem el genocidi. Solidaritat amb Palestina”.

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que se están llevando a cabo desvíos en el lugar.

Así mismo, las alteraciones también afectan al transporte público. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha señalado que varias de sus líneas de bus se encuentran sin circulación por la avenida Diagonal en el tramo con la plaza de Pius XII. Concretamente, las líneas afectadas son la H6, V5, 7, 33, 63, 67, 78 y 175.

Por su parte, la compañía Moventis ha informado de que sus líneas M12, M14 y X30 de autobús están circulando únicamente por los carriles exteriores y no por los centrales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
  2. Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
  3. Barcelona retira la medalla de honor al mérito a Rosa Peral
  4. Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
  5. Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
  6. La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
  7. La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
  8. Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels

La Sagrada Família arranca en octubre el centenario de la muerte de Gaudí, que culminará el 10 de junio con la cima del templo alcanzada al final

La Sagrada Família arranca en octubre el centenario de la muerte de Gaudí, que culminará el 10 de junio con la cima del templo alcanzada al final

Albert López, el condenado por el crimen de la Guardia Urbana, ya puede salir de prisión de permiso

Albert López, el condenado por el crimen de la Guardia Urbana, ya puede salir de prisión de permiso

Manifestación en Barcelona hoy por Gaza y Palestina: horario, recorrido…

Manifestación en Barcelona hoy por Gaza y Palestina: horario, recorrido…

La Policía detecta en el aeropuerto de Barcelona una nueva 'narcoruta' desde Bangkok: 8 detenidos y 180 kg de marihuana requisados

La Policía detecta en el aeropuerto de Barcelona una nueva 'narcoruta' desde Bangkok: 8 detenidos y 180 kg de marihuana requisados

La discoteca Pacha de Barcelona se reinventa con la mítica marca ibicenca KU

La discoteca Pacha de Barcelona se reinventa con la mítica marca ibicenca KU

Una manifestación en apoyo a Palestina corta el tráfico en la Diagonal

Una manifestación en apoyo a Palestina corta el tráfico en la Diagonal

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático

Pla Clima Escola Barcelona: la ciudad adapta sus escuelas al cambio climático