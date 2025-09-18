Contra el genocidio
Una manifestación estudiantil en apoyo a Palestina corta el tráfico en la Diagonal de Barcelona
La ONU concluye que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza
¿Por qué Feijóo y el PP no dicen ni dirán que Israel comete genocidio contra el pueblo palestino?
La avenida Diagonal de Barcelona ha registrado este jueves por la mañana importantes afectaciones a la movilidad en los dos sentidos de la marcha debido a una manifestación en apoyo a Palestina.
La protesta, organizada por sindicatos de estudiantes, ha cortado el tráfico en la zona. Los manifestantes han desplegando una pancarta con el lema “Aturem el genocidi. Solidaritat amb Palestina”.
La Guardia Urbana de Barcelona ha informado de que se están llevando a cabo desvíos en el lugar.
Así mismo, las alteraciones también afectan al transporte público. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha señalado que varias de sus líneas de bus se encuentran sin circulación por la avenida Diagonal en el tramo con la plaza de Pius XII. Concretamente, las líneas afectadas son la H6, V5, 7, 33, 63, 67, 78 y 175.
Por su parte, la compañía Moventis ha informado de que sus líneas M12, M14 y X30 de autobús están circulando únicamente por los carriles exteriores y no por los centrales.
