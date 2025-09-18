Manifestación en Barcelona hoy por Gaza y Palestina: horario, recorrido…

El centro de la ciudad de Barcelona acoge este jueves 18 de septiembre por la tarde una manifestación unitaria en solidaridad con Palestina, ante la escalada de los ataques de Israel a la Franja de Gaza. Por la mañana ya ha habido una movilización destacada, con una protesta estudiantil que ha cortado la avenida Diagonal en hora punta de tráfico.

La cita llega tras días de intensa actualidad, con pronunciamientos políticos y gestos de alto nivel en España y los ataques a la Global Sumud Flotilla que navega hacia Próximo Oriente para entregar ayuda humanitaria burlando el bloqueo de fronteras.

La concentración de protesta ciudadana, difundida en las redes sociales, está prevista para las 19 horas de la tarde. El punto de encuentro es la plaza Catalunya, sin un recorrido previsto, aunque podría extenderse fácilmente por el entorno.

La manifestación se enmarca en una "jornada internacional de lucha por Palestina", que reclama parar el genocidio en Gaza, el embargo de armas, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y la defensa de la Flotilla, entre otras reivindicaciones.

En las horas previas, grupos como el Sindicat de Llogateres llaman a participar en acciones de boicot. Asimismo, los convocantes llaman a abandonar las aulas de los centros educativos y a realizar concentraciones a las puertas de los lugares de trabajo en caso de un nuevo ataque a la Flotilla.

La convocatoria generará afectaciones a la movilidad en transporte público, como la anulación de paradas de bus en las inmediaciones. Por ejemplo, el AMB ha advertido de la suspensión del servicio de las paradas que hay frente a la Pedrera y la Casa Batlló, en el paseo de Gràcia, entre las 19h y las 22h.