Se buscan voluntarios para la limpieza del fondo marino en Barcelona

Este fin de semana, Barcelona acoge dos iniciativas para cuidar el mar.

Aunque sea una tarea que se tenga que hacer durante todo el año para preservar el mar, en los próximos días se van a hacer dos actos en la capital catalana para mostrar la importancia de tener limpios los paisajes que nos rodean.

Una de las actividades, que está programada para este viernes, día 19, de 17:00 a 18:00 horas, es limpiar el fondo marino de la playa de la Mar Bella, Barcelona.

9.ª edición de la Limpieza del Fondo Marino

El centro comercial Diagonal Mar, con la ayuda de Forum District y Proyecto Silmar, entre otros, promueve la limpieza del fondo del mar. El objetivo de la acción es que se superen los cien voluntarios en el rompeolas de la Mar Bella para sensibilizar a la gente sobre la importancia del bienestar de las aguas.

La campaña de la actividad se cataloga como #PelNostreMar (#PorNuestroMar), y quiere aunar la colaboración cívica con la protección ambiental y, también, el arte urbano: en la planta baja del centro comercial Diagonal Mar, diversos artistas locales han participado en El Blau Urbà (El Azul Urbano), un proyecto en el que han pintado en vivo murales inspirados en el mar.

¿Cómo os podéis apuntar?

Si queréis participar en esta iniciativa para cuidar el Mediterráneo, tenéis que completar el formulario que sale en la página web de la acción. El formulario es muy fácil de rellenar: solo son tres preguntas sobre las ganas que tienes de ir, si irías solo o con más gente, y algunos datos para contactar contigo. En resumen, tardas un máximo de dos minutos en rellenarlo.

Asimismo, los detalles más exactos los sabrás en el instante que completes los espacios en blanco y los primeros 50 voluntarios en apuntarse serán otorgados con una camiseta diseñada para esta iniciativa.

Día internacional de la limpieza de playas

Al día siguiente, el sábado 20 -que se conmemora el Día internacional de la limpieza de playas, la Fundación Costa Este se ha unido con otras organizaciones de la zona de la Barceloneta para limpiar la costa, los rompeolas y el fondo marino de la playa de Sant Sebastià.