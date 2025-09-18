L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

Un cuádruple revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del área de Barcelona, avanzado por EL PERIÓDICO en julio de 2024, tambaleó los cimientos de las ordenanzas sobre restricciones de movilidad de Barcelona y buena parte de las urbes más inmediatas de la conurbación de la capital catalana. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) fue una de las localidades donde la ZBE quedó anulada y se vio obligada a devolver parte de las multas ya cobradas, así como suspender miles de procesos sancionadores abiertos. Transcurrido poco más de un año, las ciudades afectadas han ido renovando sus respectivas ZBE, reforzadas para evitar nuevos contratiempos. En este marco, L'Hospitalet tiene lista su nueva ordenanza y la previsión es que se apruebe, de forma inicial, la próxima semana, en el Pleno ordinario de septiembre, fijado para el próximo viernes 26. De este modo, la ZBE entrará en funcionamiento en enero de 2026, ya con el proceso sancionador activado.

Aunque el ejecutivo que lidera el socialista David Quirós gobierna en la segunda ciudad de Catalunya en minoría, le basta con la abstención de un concejal de la oposición para que el proyecto prospere. Distintas fuentes vinculadas a la política local, consideran que lo más probable es que la ordenanza salga adelante en el Pleno sin muchas complicaciones. Fuentes municipales exlican a este diariop que el Ayuntamiento de L’Hospitalet ya ha aprobado, en la Junta de Gobierno Local del día 4 de agosto de 2025, el proyecto de ordenanza que se ha elaborado en coordinación con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y siguiendo los mismos criterios que el resto de ayuntamientos que requieren de su propia ZBE.

Una vez se apruebe en el Pleno municipal, la nueva ordenanza entrará en un periodo de exposición pública de 30 días hábiles, por lo que la aprobación definitiva de la misma se debería producir en el Pleno municipal de noviembre o diciembre de este mismo año y entrar en vigor el 31 de diciembre. De este modo, la ZBE empezará a funcionar en toda la ciudad en enero de 2026 y, con ello, se reanudarán las multas. Un camino similar al emprendido hace pocos meses por la vecina ciudad de Cornellà, cuya ZBE también tuvo que volver aprobarse tras el varapalo judicial del año pasado.

Devolución de las multas anuladas

La cuantía que representan el total de procesos sancionadores susceptibles de anulación de la pasada ordenanza en L'Hospitalet equivale a 2,3 millones de euros, que es el importe que el ayuntamiento dejará de cobrar en total. Sin embargo, la cantidad ya efectivamente cobrada que el consistorio hospitalense estará obligado a devolver serán exactamente 214.228,85 euros, según datos municipales facilitados a este diario y que ya adelantó EL PERIÓDICO en 2024.

Esos 214.228,85 euros hacen referencia a unas 2.000 multas (1.992, concretamente) que el consistorio ya había cobrado antes de la sentencia del TSJC. Además, la administración local de la segunda ciudad más poblada de Catalunya anulará también otros 14.771 procedimientos sancionadores que todavía no habían sido cobrados. Estos segundos son los que equivalen a 2,1 millones de euros que la administración local no ingresará. Fuentes municipales remarcan que el consistorio de L'Hospitalet ya ha dictado resoluciones revocando sanciones y concretando las devoluciones a la ciudadanía. Actualmente, se sigue trabajando con el Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona para que envíe la notificación por correo postal a cada una de las personas afectadas y estas puedan solicitar la devolución.

El criterio para la devolución de multas será el mismo que usó Barcelona. Es decir, el reembolso solo afectará a resoluciones sancionadoras que no sean firmes (por haber sido recurridas) y que no hayan sido ejecutadas completamente (por ejemplo, mediante embargo provisional). Por lo tanto, el ayuntamiento no devolverá las multas ya firmes y totalmente abonadas antes de la sentencia, que son unas 27.243, por un valor de 2,4 millones de euros. También antes de la sentencia, el consistorio ya había anulado 16.134 sanciones más por un valor adicional de 2,5 millones de euros.

Exenciones

El texto que debe aprobarse dentro de una semana, explican fuentes municipales, presentará algunas novedades respecto a la anterior de la ZBE, algunas de las cuales, hacen que partidos de la oposición puedan verla con mejores ojos que las limitaciones previas. Por ejemplo, habrá más autorizaciones diarias para poder circular por la ciudad, con acceso esporádico para vehículos que no tienen etiqueta ambiental, incluidos los vehículos históricos y clásicos. La antigua ordenanza permitía una autorización de 10 días por vehículo al año, mientras la nueva permitirá 24 días.

Además, los titulares de vehículos contaminantes podrán acceder a la ZBE durante el año si los propietarios acreditan unos ingresos económicos anuales "inferiores a dos veces el indicador de renta de efectos múltiples (IPREM)", incrementado según el número de miembros de la unidad familiar, "si procede". Una exención que en la anterior ordenanza solo se aplicaba a determinados vehículos comerciales. También podrán entrar vehículos cuyos titulares acrediten la compra de un vehículo nuevo que cumpla los requisitos tecnológicos y de emisiones equivalentes a las etiquetas ambientales, mientras que en la anterior ZBE esto se aplicaba de forma "más limitada y solo a determinados vehículos necesarios para la actividad profesional".

Así, el texto mantiene el resto de exenciones ya incorporadas en la normativa anterior para vehículos dedicados al transporte de personas con enfermedades o discapacidad que les impiden usar el transporte público o vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida (VPMR). En estos casos, es necesario que los vehículos estén inscritos en el registro del AMB. También podrán contar con una autorización temporal para moverse por L'Hospitalet los vehículos que transporten personas diagnosticadas con enfermedades que requieren tratamientos médicos de manera periódica y determinados vehículos de profesionales a los que les falten cinco años para jubilarse.

Para el resto de vehículos más contaminantes sin etiqueta ambiental, se mantiene la restricción de circulación los días laborables, de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 2000 horas. La sanción por infracción, en la misma línea que los demás municipios metropolitanos, es de 200 euros, con un incremento del 30% durante episodios de contaminación.

Horizonte 2028

La nueva ordenanza también incluye la regulación a partir de 2028, siguiendo el Decreto 132/2024, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Calidad del Aire, horizonte 2027. Por tanto, se establece que los turismos y motocicletas con etiqueta ambiental B (diésel y gasolina) tendrán prohibida la entrada a la ZBE de L’Hospitalet. El resto de vehículos se incluirán progresivamente: vehículos N1 en 2030; vehículos N2 y N3 en 2031; vehículos M2 y M3 en 2032.