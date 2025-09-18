El grupo Vithas inaugura su hospital de referencia en Catalunya de la mano del conseller Sàmper: “Es un ejemplo”

Aunque todavía falta un mes para que empiece a atender pacientes, el grupo de sanidad privada Vithas ha inaugurado este jueves 18 de septiembre su nuevo hospital en el área de Barcelona, un equipamiento que, en poco tiempo, aspira a convertirse en el centro de referencia del grupo en Catalunya. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Esplugues de Llobregat —ciudad en la que se ubica el hospital—, Eduard Sanz, el presidente de Vithas, Jorge Gallardo, o el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, entre otras personalidades. En su discurso, Sàmper ha afirmado que estaba "contento por partida doble" porque, como el nombre de su conselleria, se encontraba en la inauguración e "una empresa que da trabajo". Un hospital, ha dicho el conseller, que viene a "dar un plus" al modelo de sanidad catalán que, pese a ser principalmente público, cuenta con "un 30% catalanes que tienen un seguro privado".

"Una buena sanidad pública no está reñida con una sanidad privada que la complemente", ha seguido Sàmper, quien ha recordado que la búsqueda de empleados para el nuevo equipamiento ha contado con el asesoramiento y acompañamiento del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). "La política que pretendemos hacer desde el govern es de colaboración público-privada. Este es un ejemplo. Una iniciativa pivada en la que la administración ayuda a que funcione mejor porque detrás hay un proyecto positivo", ha concluido el conseller de Empresa i Treball. El grupo Vithas calcula contar con un total de 1.800 trabajadores, entre sanitarios y no sanitarios, una vez el equipamiento esté a pleno funcionamiento.

Vithas pertenece al grupo GoodGrower, una sociedad que, a su vez, pertenece al Grupo Familiar Gallardo, fundador y principal accionista de los laboratorios farmacéuticos Almirall y una de las mayores fortunas de España. La familia Gallardo creó GoodGrower en 2007 para “canalizar proyectos empresariales en el sector de la salud”. Así, Vithas nació en 2011, después de que Adeslas pusiera a la venta sus 10 hospitales y los adquiriera GoodGrower. El acto de inauguración ha contado también con la participación de Jorge Gallardo, presidente de Vithas, quien ha remarcado que desde el grupo buscan "participar en desarrollar la medicina del futuro para dar la mejor respuesta asistencial y humana".

Eduard Sanz, Jorge Galalrdo y Miquel Sàmper inauguran el nuevo hospital del grupo Vithas en Barcelona. / ACN / Àlex Recolons

Eje sanitario

La inversión final para hacer realidad el proyecto ha tenido un coste 101 millones de euros, incluyendo aquí tanto el valor de las obras como de la posterior instalación de equipamientos. El grupo busca aprovechar el impulso sanitario que se proyecta al sur de Barcelona. La misma Esplugues cuenta ya con un centro de referencia, como es el Hospital Sant Joan de Déu, muy próximo a la frontera con la capital catalana. Así, en la frontera entre Esplugues y Barcelona se debe construir además el nuevo Hospital Clínic de Barcelona. También hay grandes multinacionales como Bayer, Almirall o Astrazeneca que han desarrollado grandes proyectos en la zona. Además, Esplugues ya ha empezado a tejer alianzas con otra de sus localidades vecinas, como L’Hospitalet de Llobregat, donde el consistorio y la Generalitat anhelan desarrollar un polo biomédico también enfocado en la salud y la investigación.

En esta línea ha hablado el alcalde de Esplugues. Eduard Sanz ha reiterado su agradecimiento a Vithas por elegir Esplugues y "poner en valor nuestra ciudad". "Somos la ciudad del Baix Llobregat más pequeña en extensión, pero somos el tercer municipio de la comarca a nivel de facturación, solo por detrás de Martorell y El Prat", ha reivindicado el alcalde, quien ha celebrado también poder incorporar ahora al grupo Vithas al tejido económico de la ciudad.

Hospital universitario

En la actualidad, el grupo Vithas está integrado por 21 hospitales —el de Esplugues suma 22— y 39 centros médicos y asistenciales privados distribuidos por un total de 14 provincias. En el caso del centro de Esplugues, el edificio contará con 39.000 metros cuadrados de superficie y un equipo de 1.800 profesionales una vez opere al cien por cien. Según informa la empresa, el centro ofrecerá un total de 160 habitaciones individuales, 14 quirófanos, urgencias 24 horas de adultos y pediátricas, y 60 consultas de especialidades. Como ya hace en otros centros, el hospital de Esplugues incorporará además el modelo de "Institutos Vithas" en los campos oncológicos, cardiovasculares y de neurociencia, y cuenta con "una amplia área materno-infantil".

Anna Guiró, directora del proyecto del Hospital Vithas Barcelona, en una visita hace unos meses a las obras del equipamiento, que corrieron a cargo de Calaf Construcciones señaló que han buscado entrar en el área de Barcelona con “un proyecto diferente” y que, para ello, entre otras cuestiones, la idea de Vithas es que este sea un hospital universitario y cuente con una unidad de ensayos, es decir, que los profesionales puedan hacer investigación. No funcionará todo desde el minuto uno, pero el objetivo es que el centro ande en esta dirección una vez empiece a operar.

Más allá de ese desarrollo metropolitano en el ámbito de la salud, la empresa no ignora que el área donde se construye el hospital se ubica cerca de poblaciones con algunos de los niveles de renta y precios de la vivienda más elevados de la provincia de Barcelona y de Catalunya, como Sant Just Desvern, Sant Joan Despí o la propia Esplugues —municipio en el que, junto al propio hospital de Vithas, se desarrolla también un nuevo barrio con más de 2.000 viviendas—, y, por ende, de un elevado número de potenciales usuarios.

"El Hospital Vithas Barcelona es hoy el benjamín de la excelente sanidad catalana, tanto pública como privada, con las que aspira a colaborar a beneficio de las personas; pero nace con la ambición de superar a todos sus mayores, y establecer sinergias con su hermano, el Hospital Vithas Lleida", ha dicho por su parte el director general de Vithas, Pedro Rico.