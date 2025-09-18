La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

La estación del metro de Liceu, ante el imponente Gran Teatre que le da nombre, se ha convertido este jueves por la mañana en un batiburrillo de gente que se ha concentrado en la Rambla para ver como se volvían a instalar los históricos forjados de 1925. Son los que tenían las dos entradas ese mismo año, el de su inauguración. Así, las dos bocas de acceso al suburbano han regresado cien años atrás estrenando los pináculos modernistas que nacieron en los talleres de Manuel Ballarín. La instalación ha generado gran expectación y barullo entre turistas sorprendidos, las obras de la Rambla -que se concentran ahora en el lado del Raval- y el tráfico habitual de gente por el paseo más emblemático de Barcelona.

Los accesos de la estación de Liceu se han cerrado por unos minutos mientras los operarios colocaban los carteles de Liceu -en el lado del Born- y de Gran Metro -en el lado del Raval-. El interés lo ha despertado la colocación del cartel de Gran Metro, a la que ha asistido Laia Bonet, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde, y representantes de entidades como Amics de la Rambla y la coordinadora Pro Museu Transport de Barcelona. Era inevitable que las personas se pararan para observar qué sucedía. “Qué presión para los operarios”, reía un hombre mientras hacía una foto. Al terminar, ha habido incluso un aplauso de todos los asistentes.

Los pináculos modernistas ya lucen en los accesos de la estación de Liceu. / MANU MITRU / EPC

Los pináculos modernistas se retiraron en 2007, en el gobierno del alcalde socialista Joan Clos, cuando se hizo obras de mejora en la estación. Los guardó la Fundació TMB y ahora “se han podido rehabilitar y recuperar tal como eran”, ha explicado Bonet. Lo que sí que se ha recuperado desde cero son los carteles de Liceu y Gran Metro. Cuando se inauguró la estación fue con dos carteles diferentes. El acceso de dirección Lesseps indicaba ‘Liceo’ y el otro acceso -que no tenía dirección porque era estación final- indicaba ‘Gran Metro’.

Pocos años más tarde, esta señalización se unificó indicando ‘G. Metro’ en ambos accesos y manteniéndose así hasta el año 1969. Con la unificación del nombre, los carteles originales no se conservaron y por eso TMB ha decidido replicar los carteles siguiendo los planos del diseño original.

La estación del metro de Liceu en 1925. / Ayuntamiento de Barcelona

Reivindicación vecinal

Bonet ha destacado la importancia que tiene para los vecinos esta restitución, que coincide con la transformación de la Rambla actualmente en marcha. En el marco de esta reforma, se quiere potenciar con actos como este “la memoria histórica de lo que fue esta Rambla”. Los vecinos llevan años reivindicando que se vuelva a poner estos pináculos. De hecho, indican a este diario que el gobierno actual “se negaba hace menos de un año” y celebran la presión de la asociación Amics de la Rambla para que finalmente se haya optado por restituirlos tras años de insistencia.

Un centenario de recuerdos

Su restitución coincide con el centenario del Metro de Barcelona, por el que este año se están celebrando distintas actividades. En el histórico aniversario, la expectación ha alcanzado niveles insospechados, en especial alrededor de las estaciones “fantasma” de Correos y Gaudí. La apertura gratuita de estos espacios clausurados ha provocado un tsunami de reservas que colapsó la web de TMB apenas instantes después del lanzamiento. Los billetes volaron, las plazas se agotaron en minutos.

Otras de las actividades programadas para celebrar el centenario del metro incluyen la restauración de cinco trenes históricos –declarados en parte Bienes Culturales de Interés Nacional– para su exposición y circulación especial, exposiciones temáticas como 'La pequeña historia del metro' de Pilarín Bayès en el Espai Mercè Sala, la Cronoescalada solidaria subiendo los 419 peldaños de El Coll / La Teixonera, y experiencias como el viaje inmersivo de realidad virtual que permite revivir un siglo de historia subterránea.