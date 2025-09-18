Esclat abre su primer gran supermercado en Barcelona

El grupo catalán Bonpreu - Esclat abrirá próximamente el que será su primer hipermercado Esclat en la ciudad de Barcelona. Estará situado en la calle de la Riera Blanca, en el distrito de Sants-Montjuïc. Hasta ahora, la compañía solo contaba con establecimientos Bonpreu en la capital catalana, que son locales de menor tamaño, por lo que este nuevo establecimiento supondrá la llegada de su formato comercial más grande a la capital catalana.

Fuentes de la empresa han explicado a este diario que la diferencia entre los locales Bonpreu y Esclat está en el tamaño y la oferta: “Esclat tiene una superficie mucho mayor que los supermercados Bonpreu, y eso nos permite ofrecer muchos más productos y servicios, con una propuesta comercial muy completa”, señalan. Así, el nuevo Esclat de Riera Blanca contará con espacios como pescadería con horno de cocción, panadería, pollos asados, charcutería, droguería y perfumería, bazar, parafarmacia, zona de juegos. También dispondrá de aparcamiento y cargadores para vehículos eléctricos.

El hipermercado ocupará un local de 7.973 m² y constará de una planta baja y sótano, tal y como ha señalado la promotora inmobiliaria Culmia, que ha sido la encargada de entregar recientemente la propiedad al grupo Bonpreu.

Plan de expansión

La apertura de este establecimiento se enmarca en el plan de expansión iniciado por la compañía Bonpreu por toda Catalunya. Por ello, este año han abierto dos nuevos supermercados Bonpreu en Terrassa-Matadepera y en la Travessera de Gràcia de Barcelona; un Esclat en Cunit y dos gasolineras EsclatOil en Anglès y La Seu d’Urgell.

Además, antes de finalizar el 2025 tienen previsto abrir otro Bonpreu en Terrassa y tres centros Esclat en l’Ametlla de Mar, Barcelona (Riera Blanca) y Mollerussa, así como un minimercado en Cervelló y dos gasolineras nuevas en l’Ametlla de Mar y Cervelló.